У "Москвы 24" появилось бесплатное приложение для Windows Phone

Владельцы мобильных телефонов и планшетов с системой Windows Phone 7.5 и более поздних версий смогут получать все новости "Москва 24". Новое приложение можно скачать в магазине Windows Phone.

Благодаря приложению владельцы гаджетов с системой Windows Phone будут в курсе всех городских событий. Новостная лента обновляется круглосуточно. Экономика, культура, авто и происшествия, а также полезная информация о дорогах, ЖКХ и Новой Москве – все, что нужно знать о Москве, в материалах портала.

С помощью приложения каждый москвич сможет стать ньюсмейкером "Москвы 24" – в приложении доступна функция отправки новости с фото. Если вы стали очевидцем важного события или узнали интересную новость о жизни города – просто отправьте информацию из приложения.

Напомним, ранее подобное приложение стало доступно пользователям iPhone и гаджетов на системе Android.