02 ноября 2016, 08:26

Культура

Рыбный филин и розовые голуби появятся в столичном зоопарке

Фото: DPA/ТАСС/Layer, W

Московский зоопарк планирует пополнить коллекцию животных и птиц рыбным филином, розовыми голубями и приматом ай-ай, рассказала в интервью mos.ru директор учреждения Светлана Акулова.

В дикой природе розовые голуби обитают на острове Маврикий, рыбный филин – на Дальнем Востоке, ай-ай – на Мадагаскаре.

Также планируется привезти в столицу сурков Мензбира (самые маленькие в мире), обезьянок тамаринов и мартышку диану, которая составит пару уже живущему в Москве примату.

Акулова добавила, что еще в столицу приедет камышовый кот, или болотная рысь – животное занесено в Красную книгу России, в Московском зоопарке его не было более 40 лет.

