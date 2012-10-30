Самым опасным районом Подмосковья назван Егорьевский

Фото: ИТАР-ТАСС

Проанализировав тревожные сигналы на охраняемых объектах, эксперты составили рейтинг самых опасных районов Московской области. Лидером "черного списка" стал Егорьевский район, среднемесячный коэффициент тревожности в котором составил 90%.

На втором месте Каширский и Коломенский районы. Здесь уровень тревожности – более 60%, сообщили представители компании "Гольфстрим охранные системы".

При этом в Коломенском районе наблюдается значительное улучшение ситуации. Количество тревожных сигналов сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Далее по списку - Воскресенский, Шатурский и Ногинский районы.

Что касается самых безопасных, то на первом месте оказался Серебряно-Прудский район. Средний коэффициент тревожности здесь составил 1,25%. За ним следуют Рузский, Ленинский, Домодедовский и Волоколамские районы. Также относительно спокойно в Истринском, Мытищинском, Зарайском, Ступинском и Чеховском районах, где индекс тревожности составляет от 4% до 5 %.