В Железнодорожном начнет работу молодежная социальная бригада

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Железнодорожном начнет работать бригада социально полезной занятости "Время добрых дел". Ее членами станут активисты в возрасте от 14 до 18 лет.

Юноши и девушки будут помогать общественным организациям, участвовать в подготовке городских мероприятий, делать уборку в храмах, разносить письма и газеты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте городского округа Железнодорожный.

Записаться в ряды активистов может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации городского округа Железнодорожный по телефону 8 (495) 527-51-44.