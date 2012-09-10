Форма поиска по сайту

10 сентября 2012, 11:28

Подмосковная школьница отравилась газом для зажигалок

Фото: ИТАР-ТАСС

В выходные на территории "Нового рынка" в подмосковном Ступино нашли тело девятиклассницы. По предварительным данным, девочка отравилась газом из баллона для заправки зажигалок.

Точную причину гибели подростка сейчас выясняют следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции отмечают, что аналогичные инциденты, к сожалению, случаются довольно часто. Желая получить новые острые ощущения, подростки вдыхают газ, предназначенный для заправки зажигалок. Такой быстрый способ затуманивания сознания привлекает юношей и девушек своей доступностью.

Зачастую подобные эксперименты приводят к серьезному отравлению организма и летальным последствиям.

