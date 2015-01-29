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Наземный транспорт

29 января, 18:36

Следить за автобусами теперь можно через приложение "Яндекс.Транспорт"

Мосгортранс Яндекс наземный транспорт связь мобильные приложения глонасс

Фото:m24.ru/Александр Авилов

Компания "Яндекс" запустила сервис, позволяющий следить за движением автобусов, троллейбусов и трамваев и части маршруток в режиме реального времени, сообщила M24.ru представитель "Яндекса" Екатерина Карнаухова.

По ее словам, такая возможность появилась у пользователей приложения "Яндекс.Транспорт" с 29 января. "Нажав на значок нужной остановки, пользователь видит, когда автобус, троллейбус или трамвай прибудет на остановку. При этом составляется прогноз с учетом текущей дорожной ситуации", - сказала Екатерина Карнаухова.

Метки на карте показывают, где в настоящий момент находится то или иное транспортное средство и когда придет к остановке. В общей сложности "Яндекс.Транспорту" доступна информация о 758 автобусных, 80 троллейбусных и 38 трамвайных маршрутах столицы.

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Как пояснила представитель "Яндекса", данные о маршрутах поступают от спутникового оборудования ГЛОНАСС/GPS, установленного в автобусах, троллейбусах или трамваях, через компании-перевозчики. В столице это "Мосгортранс" и "Автолайн". Отметим, что Москва стала 14 по счету российским городом, где заработал сервис.

Яндекс.Транспорт доступен для мобильных устройств на базе IOS и Android.

В сентябре 2014 года стало известно, что московские власти начали передавать "Яндексу" данные о передвижениях столичных автобусов, троллейбусов и трамваев. Планы по передаче данных "Яндексу" были озвучены еще в 2013 году, после того, как транспортное приложение запустилось в Московской области.

Стоит отметить, что департамент транспорта Москвы в настоящее время ведет доработку собственного приложения о расчете времени прибытия наземного пассажирского транспорта. "Департамент транспорта в рамках Интеллектуальной транспортной системы города Москвы уже создал мобильное приложение о расчете времени прибытия наземного пассажирского транспорта. В настоящий момент ведется доработка приложения", - сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в конце 2013 года столичные власти начали тестировать мобильное приложение, позволяющее рассчитать время маршрута на наземном транспорте с учетом пробок и расписания автобусов, троллейбусов и трамваев. Главная особенность этого приложения заключается в том, что в нем можно настроить транспортный "будильник", который будет оповещать о приближении нужного автобуса.

Дарья Вениславичева

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