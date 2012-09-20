В столице меняется режим работы нескольких автобусных маршрутов

Фото: ИТАР-ТАСС

С конца сентября 2012 года дополнительные остановки появятся сразу на нескольких автобусных маршрутах Москвы.

Как сообщает Мосгортранс, с 22 сентября вводится дополнительная остановка на маршруте автобуса № 228. При следовании от центра автобус будет останавливаться на "Станции метро "Текстильщики" по Люблинской улице. Остановка будет совмещена с одноименной остановкой автобуса № 54.

Новые остановки на маршруте автобуса № 21 появятся с 24 сентября. На пути автобуса по Свободному проспекту к 3-му микрорайону Новокосина расположится остановка "Платформа Новогиреево". Она вводится между существующими остановками "Станция метро "Новогиреево" и "Перовский рынок — Платформа Новогиреево". Кроме того, при следовании автобуса в обоих направлениях появится остановка "Кетчерская улица, 8". Она расположится между остановками "Перовский рынок — Платформа Новогиреево" и "Кетчерская улица".

Обе остановки также совмещены с одноименными остановками других маршрутов. Кроме того, маршрут автобуса № 21 продлевается - по всем дням недели он будет ходить до 1.00.

Также вводятся дополнительные остановки на автобусном маршруте № 811. Остановка "Автокомбинат № 40" появится при следовании автобуса по Кетчерской улице к улице Молостовых, "Перовский музей" — при следовании по Свободному проспекту к улице Молостовых, а "Зеленый проспект, 85" — на пути в обоих направлениях. Кроме того, две остановки маршрута переводятся в постоянный режим работы. Это "Платформа Новогиреево" на дороге в обоих направлениях и "Поликлиника" — при следовании маршрута по улице Старый Гай к улице Молостовых.

Кроме того, с 24 сентября продлевается время работы автобуса из Щербинки. Маршрут № 860 начнет свою работу раньше: его первый автобус будет отправляться от 1-го микрорайона Щербинки в 7.00.