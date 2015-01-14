Суд запретил пиратские копии мультфильма "Три богатыря. Ход конем"

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Мосгорсуд ограничил доступ к пиратским копиям мультфильма "Три богатыря. Ход конем", следует из материалов, размещенных на сайте суда.

Как следует из постановления, копии были доступны на торрент-трекере и нескольких сервисах онлайн-просмотра фильмов.

Мосгорсуд обязал Роскомнадзор прекратить доступ к страницам, на которых есть мультфильм. Теперь у правообладателя есть 15 дней на то, чтобы подать исковое заявление к сервисам, иначе ограничение доступа снимут.

Ранее M24.ru сообщало о том, что Мосгорсуд рассматривал иск компании-правообладателя к нескольким интернет-ресурсам с требованием прекратить распространение пиратских копий 15 популярных сериалов. В их число вошли: "Игра престолов", "Настоящий детектив", "Черные паруса", "Новости", "Подпольная империя", "Девочки", "Настоящая кровь", "Вице-президент", "Банши", "Жеребец", "Белая королева", "Во все тяжкие", "Родина", "Карточный дом" и "Американская история ужасов".

Напомним, 1 августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.

В ноябре 2014 года Владимир Путин подписал поправки, расширяющие действие антипиратского закона на музыку, тексты и программное обеспечение.

Документ вступает в силу 1 мая 2015 года. Начиная с этого момента, правообладатели смогут в досудебном порядке добиваться блокировки подозреваемых в пиратстве ресурсов по всем видам контента, кроме фотографий.

В частности, может быть ограничен доступ к порталам, через которые распространяются музыкальные и литературные произведения, прямые телевизионные трансляции, включая трансляции спортивных соревнований, а также компьютерный софт.

Кроме того, согласно закону, вводится "вечный" реестр для ресурсов, неоднократно уличенных в нарушении авторских прав. Эта мера будет применяться в том случае, если правообладатель дважды выиграет судебный процесс против одного и того же ресурса.