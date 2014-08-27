Расшифровка дебатов кандидатов от 28-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 28 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 28-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Кирилл Каров (ЛДПР), Владимир Куимов (КПРФ), Михаил Антонцев ("Единая Россия"), Алексей Яблоков ("Яблоко"), Марина Мирошина ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября. Они будут проходить по мажоритарной системе, и впервые в Думу этого созыва будут избраны 45 депутатов – это больше, чем было раньше.

Представляю сейчас наших кандидатов, это кандидаты в депутаты по 28-му избирательному округу, он включает в себя районы Москворечье-Собурово, часть района Царицыно и часть района Нагатинский Затон. Итак, наших кандидатов представляю, у нас уже прошла жеребьевка, поэтому в таком порядке я, собственно, и буду представлять.

Кирилл Каров, кандидат №1. Здравствуйте.

Кирилл Каров: Добрый день.

Ведущий: №2 – Владимир Куимов. Владимир, здравствуйте.

Владимир Куимов: Здравствуйте.

Ведущий: Кандидат №3 – Михаил Антонцев. Здравствуйте, Михаил.

Михаил Антонцев: Здравствуйте.

Ведущий: Алексей Яблоков. Добрый день.

Алексей Яблоков: Добрый день.

Ведущий: И Марина Мирошина. Здравствуйте.

Марина Мирошина: Здравствуйте.

Избирательный округ № 28 Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Кандидаты: Антонцев Михаил Иванович.

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Жармуханов Николай Люкманович.

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Каров Кирилл Николаевич.

Родился в 1993 году, живет городе Красногорск Московской области. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Куимов Владимир Михайлович.

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Мирошина Марина Геннадьевна.

Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Яблоков Алексей Владимирович.

Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки "Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова". Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".



Ведущий: Итак, механику дебатов вы уже знаете, на всякий случай я буду все равно напоминать постоянно. Сейчас есть у каждого по минуте на вступительное слово, ваша презентация. Можете уделить часть этого времени своей биографии, часть – рассказать, например, о своей предвыборной программе. Это ваше время, можете действовать как угодно.

Прошу. Итак, минута у Кирилла Карова.

Кирилл Каров: Добрый день, уважаемые избиратели, уважаемые москвичи. По данным Мосгоризбиркома, в партии ЛДПР выдвинут самый молодой кандидат в депутаты Московской городской Думы шестого созыва - Кирилл Каров. Это я. Уже на "отлично" обучаясь в вузе, я вел политическую деятельность, и мне за мои успехи было предложено стать помощником депутата Государственной Думы от ЛДПР Анисимова Егора Игоревича.

За моими плечами стоит мощная парламентская партия – партия ЛДПР, которая на протяжении 25 лет не меняет свои позиции. Поэтому мы жизненно нуждаемся, чтобы вы пришли 14 сентября, поддержали и проголосовали за партию ЛДПР. ЛДПР будет добиваться порядка в вашей жизни. 14 сентября – за ЛДПР!

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Кирилла Карова. Мы идем дальше. Кандидат №2 - Владимир Куимов. Прошу, ваша минута.

Владимир Куимов: Спасибо. Уважаемые жители Москворечья-Сабурова, Царицына, Нагатинского Затона, я - Владимир Куимов, муниципальный депутат Москворечья-Сабурова. С большой тревогой я воспринимаю решение властей города о реализации в ближайшие годы сложных объектов транспортной инфраструктуры города. Таких, как строительство эстакады, соединяющей Шоссейную улицу (район Печатники) с Каспийской улицей (районов Москворечье-Сабурово и Царицыно), южная рокада, соединяющая Балаклавский проспект с улицей Кантемировская и далее по улице Борисовские Пруды. И наконец, путепровод через Москву-реку, соединяющий улицу Донецкую с Каширским шоссе.

Реализация этих проектов, при отсутствии единого плана комплексного транспортно-экологического развития района, расчленит территорию на отдельные кусочки, нанесет огромный вред здоровью населения и ухудшит экологию района. Эстакада, рокада, путепровод – это сабуровская удавка, которую стройкомплекс Москвы набрасывает на шеи жителей микрорайона Сабурово.

Ведущий: Спасибо, ваша минута прошла. Мы идем дальше. Теперь вступительное слово у Михаила Антонцева. Михаил Иванович, прошу.

Михаил Антонцев: Здравствуйте, дорогие москвичи. 25-го числа в этом же составе у нас уже была возможность провести дебаты, на которых были представлены программы и рассказ о себе. Более того, каждый из москвичей имеет возможность получить мою программу, которую вместе мы сделали, в каждую семью дойдет соответствующая информация.

Поэтому сегодня я хотел бы вспомнить еще об одном мероприятии, которое было 25-го числа. Это моя 200-я встреча, самая массовая, центральная во всей избирательной кампании. Вы знаете, я почувствовал, что вот там была совершенно другая потребность - не критиковать друг друга, не рассказывать какие-то общие вещи, не презентовать партийные программы, люди хотели почувствовать, что это за человек, насколько ему можно верить, насколько он искренен, насколько он опытен. И мне очень приятно, что то доверие, которое услышал там, оно вооружило на то, чтобы действительно стать достойным представителем избирателей по 28-му округу.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 28 округа

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово Михаила Антонцева. Мы идем дальше, теперь Алексей Яблоков. Алексей Владимирович, прошу.

Алексей Яблоков: Коренной москвич, советник Российской академии наук. Есть опыт госуправления - народного депутата СССР, советника президента по экологии. Я среди тех, кто пытается всерьез заставить городские власти думать об экологии. Член Общественного этологического совета департамента природопользования. Подзаголовок моей книжки "Окружающая среда и здоровье москвичей": "Москве необходима другая экологическая политика".

Московская власть вроде бы услышала и стала говорить правильные слова про экологию, но реальные дела резко отличаются. Партия "Яблоко" предложила мне попробовать разгрести экологические завалы, нагроможденные в городе "Единой Россией", в самом экологически неблагополучном округе Москвы. Я подумал: если мой брат, кавалер Солдатской славы, старше меня на семь лет, продолжает активно работать, то мне, младшему брату, негоже уходить в кусты.

Я не боялся спорить с президентом, с Лужковым, теперь хочу заставить Собянина делать добрые дела в области экологии.

Ведущий: Спасибо, Алексей Яблоков, это было вступительное слово. И теперь мы переходим дальше, вступительное слово у Марины Мирошиной. Марина Геннадьевна, прошу.

Марина Мирошина: Здравствуйте, я - Марина Мирошина, полковник в отставке. Работала в центральном аппарате МВД и Минюста России. Я являюсь членом президиума Социал-демократического союза "Женщины России". Член палаты депутатов партии "Справедливая Россия". В 28-м округе я - муниципальный депутат района Царицыно.

Я родилась в этом округе, здесь родились мои дети, я здесь окончила с отличием школу и мои дети окончили школу. Мой младший сын здесь окончил МИФИ, муж трудился на заводе "ЗИЛ". Для меня это родные места, это моя малая родина, потому что, наверное, как муниципальный депутат я отношусь к ним очень бережно и стараюсь многое сделать в районе.

А то, что я делаю, вы можете увидеть на сайте мирошинамг.рф. Я за развитие электронной демократии в Москве, порталы "Наш город" и "Активный гражданин". Статус депутата Мосгордумы нужен мне для того, чтобы решить те проблемы, которые трудно даются с муниципального уровня. Это те проблемы, которые озвучил наш депутат Куимов: это и южная рокада, и аквапарк, и многие другие, царицынский рынок.

Ведущий: Спасибо вам. Вступительное слово от Марины Мирошиной. Я еще раз напомню, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 28-му избирательному округу, это районы Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно и часть района Нагатинский Затон.

Уважаемые кандидаты, мы сейчас переходим к раунду непосредственно вопросов и ответов. 30 секунд есть на вопрос, минута – на ответ. Безусловно, это ваше время, вы можете использовать его как хотите. Я просто позволю себе ремарку: обычно интереснее жителям слушать про конкретные проблемы конкретно вашего округа, вашего района. Но, опять же, время ваше, вы вольны поступать как угодно.

Итак, №1, Кирилл Каров, сейчас задает вопрос для Владимира Куимова. Прошу.

Кирилл Каров: Владимир, я бы хотел у вас спросить о следующем: достаточно ли полномочий у депутатов местного самоуправления? И что бы вы могли предложить, какими полномочиями наградить депутатов еще?

Ведущий: Спасибо, Кирилл. Прошу.

Владимир Куимов: Спасибо, Кирилл. Полномочиями не награждают, их дают, потому что полномочия - это дополнительная работа для депутатов.

Действительно, в Москве не хватает полномочий. Население не понимает, когда органы власти территориальные запараллелены, и на территории находятся и управы, и муниципалитет, который в последнее время куда-то делся, и администрация появилась у органов местного самоуправления, теперь вместо нее аппарат - это все путает население. И на самом деле, на мой взгляд, нужна полноценная реформа местного самоуправления, которая создаст настоящие органы местного самоуправления: будет Совет депутатов, будет администрация, население выбирает депутатов, депутаты выбирают администратора.

И тогда будет понятно, что делают органы власти на территории. Понятно будет, куда идти, зачем, с какими проблемами обращаться. Сейчас это не так.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Владимир, теперь вы задаете вопрос для Михаила Антонцева. Постарайтесь использовать все 30 секунд, можете как-то свою позицию дополнительно изложить. Это ваше время, поэтому используйте.

Владимир Куимов: Михаил Иванович, в районе Москворечье-Сабурово собираются реализовывать проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – Ростов-на-Дону - Адлер, трассировка которой в нашем районе как раз и затрагивает радиационные захоронения на склоне берега Москвы-реки, о котором я говорил в прошлом эфире. Почему задерживается принятие программы правительства Москвы по дезактивации радиоактивных захоронений?

Ведущий: Спасибо, конкретный вопрос. Михаил Иванович, прошу, минута есть на ответ.

Михаил Антонцев: Владимир Михайлович, вы, наверное, не совсем все знаете. Дело в том, что идеи по проложению этой трассы есть, они давно летают. Но на сегодняшний день абсолютно ясно, что в ближайшие 10-15 лет никакого строительства там не начнется. Это слишком, во-первых, дорогое удовольствие, а во-вторых, не все вопросы до конца изучены. На сегодняшний день нет никакого четкого утвержденного плана, не выделено финансирование на строительство этой трассы именно потому, что до сих пор не исследованы вопросы последствия ее. И я в данном случае, встречаясь с жителями, однозначно говорю, что до тех пор, пока этого не произойдет, никакого строительства южной рокады через Москву-реку, никакого строительства нового железнодорожного пути вместе с жителями мы не допустим. У нас единая позиция, именно жителей МЖК "Сабурово", и поддержана властью города.

Ведущий: Спасибо. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Михаил Антонцев теперь задает вопрос для Алексея Яблокова. Прошу.

Михаил Антонцев: Наверное, кроме того, что представитель партии, каждого человека отличают какие-то добрые дела или какие-то вещи, которые хотелось бы, чтобы знали избиратели. Я, например, считаю, что одним из серьезных завоеваний моих как депутата был возврат ребенка матери, которого украли после убийства ее супруга его родители в Казахстан. Он вернулся и обрел семью. Какие у вас в вашей памяти добрые дела за плечами?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Алексей Яблоков: Спасибо за вопрос. Я думаю, что у меня за плечами много добрых дел в области экологии. Я бы стал их перечислять начиная с утра и до вечера. Я буду говорить о другом. Я буду говорить о той опасности, которая существует в нашем Южном округе. Он занимает первое место в городе по числу жалоб на окружающую среду, первое место по загрязнению атмосферы и по электромагнитному излучению, на одном из последних мест по площади зеленых насаждений. Округ худший по сумме рейтингов всех заболеваний. В том числе первое место в городе по общей заболеваемости – болезням крови подростков. Второе место по общей заболеваемости – болезням крови детей. Выше среднего – по врожденным порокам развития, по раку легкого. Я за то, чтобы выяснить и убрать причины этой опасной высокой заболеваемости у москвичей в нашем округе, в нашем районе.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 28-го округа

Ведущий: Спасибо. И прошу, Алексей Владимирович, вы задаете вопрос для Марины Мирошиной, 30 секунд и минута.

Алексей Яблоков: Вы знаете, я задавать вопрос не буду. Я лучше скажу поподробнее о том, что существует в нашем избирательном округе. Москоречье-Сабурово и Царицыно – уровень болезней крови и системы кровообращения выше среднеокружного, а среднеокружной выше, чем в Москве. В Царицыне выше заболеваемость бронхиальной астмой. Все понятно, это экология. В Москворечье-Сабурово наибольшая величина канцерогенного риска от загрязнения воздуха. Вот чем надо заниматься депутатам Мосгордумы.

Ведущий: Спасибо. И теперь должен быть вопрос для Марины Мирошиной. Вопрос не прозвучал, поэтому я задам его вам сам, если вы не возражаете, конечно. В вашей программе я наткнулся на этот момент, о чем говорил и Михаил Антонцев, выражение "интересов жителей в связи с проектированием и строительством южной рокады, ТПЦ "Царицыно", РЖД "Москва-Адлер" и аквапарк". Что значит выражение интересов жителей, " и все-таки ваше отношение к этому потенциальному строительству?

Марина Мирошина: Вы знаете, я проработала в проектной организации, после военной службы имею опыт проектирования гражданского строительства. С такими проблемами мы выходили, общались с проектировщиками и по теме, которую проектируют, Москва-Адлер, и южной рокаде. И я поняла одно, что для того чтобы было услышано проектировщиками мнение жителей, а соответственно и властью, нужно создать инициативные группы. И надо сказать, что мне власть пошла навстречу. Мои обращения в департамент строительства были приняты положительно, они согласились с тем, что инициативные группы надо создать, куда будет входить и район Сабурово. По Москве-Адлеру я писала Якунину обращение, там также поддержали, что надо учитывать мнение жителей. По аквапарку тоже есть проблема, и здесь префектура уже поддержала, что надо учитывать мнение жителей. У нас будут созданы инициативные группы по этим проблемам. Как проектировщик я знаю, что трудно, когда приходят пожелания жителей на последнем этапе, лучше это делать на первом, тогда еще можно что-то внести.

Ведущий: Спасибо. И прошу, Марина Геннадиевна, теперь вы задаете вопрос для Кирилла Карова.

Марина Мирошина: В 2013 году Мосгордумой было внесено всего семь законопроектов "О труде, социальном развитии и культуре". Это почти в два раза меньше, чем за каждый предыдущий год. Более того, в основной 70-й закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Москвы" изменения не принимались в течение пяти лет. И только в июне этого года эти изменения были приняты по настоянию прокурора города Москвы, но никак не Мосгордумы. В 2013-2014 годах Минюстом, в котором я работаю, были выявлены нарушения в законодательстве, в том числе по охране труда. Налицо снижение заботы о людях. Как вы считаете, нужна ли ротация кадров в Мосгордуму?

Ведущий: Спасибо. Прошу, минута на ответ.

Кирилл Каров: Марина, спасибо за вопрос. Конечно, нужна. Ротация кадров везде нужна, и ЛДПР уже говорит о том, что хватит это терпеть, когда в Московском парламенте находится одна партия и решает вопросы, решает то, что ей выгодно, решает то, что удобно. Я не уверен, что партия, которая находится в большинстве в Московском парламенте, занимается решением вопросов граждан по нашему избирательному округу 28-му. Поэтому ЛДПР настаивает закрыть Москву для мигрантов. Любые другие действия – это полумеры без результата. Также ЛДПР поставит под жесткий контроль шумовую безопасность в Москве. Шум – бич нашего города, в котором невозможно открыть окна – то громкая музыка, то строительная техника, то рев двигателей. ЛДПР наведет порядок в аптеках, сегодня там 30% лекарств фальшивые. Даже дорогие медикаменты могут быть опасны. Аптеки, в которых продаются фальшивые лекарства, нужно закрывать. Поэтому 14 сентября – за ЛДПР.

Ведущий: Спасибо, спасибо. Я еще раз напомню, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты в Московскую городскую Думу по 28-му избирательному округу. Это районы Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно и часть района Нагатинский затон.

Уважаемые кандидаты, мы сейчас переходим к заключительному слову. По полторы минуты сейчас будет у каждого из вас. Итак, Кирилл, вы сейчас, собственно, продолжайте. Прошу, полторы минуты.

Кирилл Каров: Уважаемые избиратели, на этих дебатах мы услышали позицию левых, мы услышали позицию правых, но я призываю вас прислушаться к позиции центральной партии, партии, которая находится в самом сердце Госдумы. Мы сидим в середине, и нас слышат все. Да, мы в меньшинстве, но мы жизненно нуждаемся в вашей поддержке на выборах в Мосгордуму 14 сентября – за ЛДПР.

Немного о программе кандидата. ЛДПР настаивает на том, чтобы поставить под жесткий контроль, как я говорил, шумовую безопасность. ЛДПР настаивает на том, чтобы закрыть Москву для мигрантов. Убрать разорительную ипотеку. Вместо невнятной цепочки посредников с огромными затратами для жителей нужно восстановить систему жилищных строительных кооперативов в структуре ЖСК – все прозрачно, и строительство обойдется москвичам гораздо дешевле. Также давайте уберем из нашего прекрасного города вывески на иностранном языке. Ну что это такое? Мы живем в русском городе, в российском городе, в Москве, и у нас везде "Sale", еще что-то непонятно. Ну можно же написать "Скидки", все что угодно. Можно все придумать. Поэтому 14 сентября я призываю всех проголосовать за мощную парламентскую партию ЛДПР, и мы наведем порядок. 14 сентября – за ЛДПР!

Ведущий: Спасибо, мы идем дальше. Теперь заключительное слово – также есть полторы минуты и Владимира Куимова, прошу.

Владимир Куимов: Спасибо. Я обращаюсь к избирателям районов Царицыно, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон. В предыдущем эфире кандидат от "Единой России" уверенно заявил, что он будет депутатом, так было. Вы тоже так считаете? А, впрочем, кто бы сомневался в этом, ведь все информационное пространство, задействованные административные ресурсы и бюджетные средства на территории нашего избирательного округа работают только на одного кандидата. И это называется честные выборы. Приходите на выборы, делайте свой выбор. Голосуйте против наглости, обмана, лукавства и откровенного вранья. Мы все устали от этого. Давайте вместе изменим нашу жизнь к лучшему. Хотелось бы добавить, так как есть эфирное время, что, конечно, большинству населения на территории живется не просто. Мне постоянно звонят мои избиратели и говорят, всегда спрашивают: "А что за депутат появился на территории? Кто он такой? Что он здесь делает?" Поэтому главное – не поддаваться вот этим речовкам, крикам, а правильно делать свой выбор, потому что он у нас есть. И я прошу вас проголосовать за кандидата от КПРФ – Владимира Куимова.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Владимира Куимова. Идем дальше. Михаил Антонцев. Также полторы минуты, Михаил Иванович, прошу.

Михаил Антонцев: Уважаемые москвичи, пожалуй, только слепой или политически ангажированный не может замечать, какие изменения произошли за последние годы в нашем городе. Действительно стало лучше, краше, чище, свободнее. Я очень рад – у нас лучшая система социальной защиты по сравнению с другими регионами России. Я очень горжусь тем, что я имею непосредственное отношение к созданию этого социального блока в Московской городской Думе, из-под пера которого вышли те законы, которые не требуют изменений в течение уже нескольких лет, они качественные, значит.

Но вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть, что выборы в Московскую городскую Думу сейчас проходят не по партийным спискам, не по партийной принадлежности, не по партийным программам, а по тем делам и тем чаяниям конкретных людей, которые есть. Я хочу поблагодарить всех моих доверенных лиц, тех, кто выдвинул меня, оказав доверие, представлять на следующий период в парламенте жителей. У меня есть опыт, есть желание, есть знание, как добиваться поставленных целей. Есть программа, которая сформулирована, я уверен, что мы вместе с людьми, поддерживающими меня, выполним ее и достойно будем представлять жителей в городском парламенте.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Михаила Антонцева. Переходим дальше. Алексей Яблоков, теперь, пожалуйста, у вас время.

Алексей Яблоков: Под многолетней властью "Единой России" город стал похож на даму, которая скрывает под цветистыми кружевами свои растущие язвы. Вот три факта из официальной информации. В Москве ежегодно становится меньше на несколько десятков тысяч деревьев. В Москве увеличивается число лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями. Это московское правительство в документах говорит.

Московская прокуратура признала факт ненадлежащего исполнения органами исполнительной власти возложенных на них функций по охране среды. Это было сделано в июле этого года. Партия "Яблоко" считает, что любые хозяйственные решения в городе должны вести к улучшению состояния окружающей среды. Надо остановить уменьшение и начать увеличение площади зеленых насаждений; передать в собственность жильцам многоквартирных домов придомовые территории с условием сохранения зеленых насаждений; восстановить региональную экологическую полицию; расширить перечень контролируемых веществ в воздухе и в воде, сделать доступной медицинскую экологическую информацию по районам; утверждать градостроительные планы только при положительном заключении публичными слушаниями и одобрения муниципальными собраниями; поддержать создание городских экологических программ в средствах массовой информации. Полностью программа здесь есть, это программа, много чего тут сказано. 14 сентября – за "Яблоко"!

Ведущий: Спасибо, спасибо. Теперь заключительное слово у Марины Мирошиной. Прошу, Марина Геннадьевна.

Марина Мирошина: Дорогие жители, я считаю, что для того, чтобы лучше видеть проблемы района и округа, депутат должен там жить и ежедневно общаться с людьми, видеть, как решаются те проблемы, которыми он занимается, как можно помочь жителям и исполнительной власти тоже. Ведь только на месте, сообща можно добиться результата. Уверена, что округ должен быть для депутата его местом жизни, домом с садом, который будет красивым и уютным, а не куском Москвы для личных амбиций.

Я пошла на эти выборы, ожидая, что они будут честными, и жители верят в меня, ведь нам говорили: дело в людях, дело в тех людях, которые делают дело. И мне очень неприятно, что административный ресурс, который присутствует в нашем избирательном 28-м округе, уже зашкаливает все, что можно, и у людей идет отторжение. Мне не дают размещать рекламу. Реклама под щитами размещается только одного кандидата от партии "Единая Россия". Это нарушает законодательство, мы пишем в прокуратуру. Газета "Царицынский вестник" уже с нового года пишет только о кандидатах от партии "Единая Россия" – это неприлично, и люди это видят. Мне хотелось бы, я призываю вас, особенно молодое поколение: приходите голосовать 14 сентября. Поддержите меня на этих выборах, только ваша поддержка позволит мне преодолеть большой административный ресурс, который сейчас задействован. Вместе мы победим.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Марины Мирошиной. Я еще раз напомню, что 14 сентября состоятся выборы в Московскую городскую Думу. Приходите, голосуйте. Уважаемые кандидаты, вам спасибо, что пришли на дебаты. Безусловно, всем удачи на выборах и в предвыборной борьбе. Спасибо!