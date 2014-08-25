На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 7-го округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 7-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Владимир Самошин ("Яблоко"), Александр Молочко (ЛДПР), Владимир Хомяков ("Справедливая Россия"). Остальные кандидаты от участия отказались.

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 7 Районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Дуняшев Александр Олегович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Союз каратэ-до". Занимает должность исполнительного директора. Самовыдвиженец. Звягинцев Петр Семенович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Институте экономики РАН. Занимает должность ведущего научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Молочко Александр Михайлович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Перфилова Надежда Рафаиловна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в ГБ ОУ г. Москвы СОШ №2098 им.героя Советского Союза Л.М. Доватора. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Потапова Светлана Витальевна

Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность специалиста. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

Самошин Владимир Сергеевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Хомяков Владимир Константинович

Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в НП "Городская жилищная палата". Занимает должность председателя Совета Городской жилищной палаты. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.