Первопрестольный парламент: 150 лет назад избрали Московскую думу

Ровно 150 лет назад - 22 апреля (10 апреля по старому стилю) состоялось первое открытое заседание Московской городской думы. M24.ru напоминает историю развития городского парламента.



В этом здании справа от Воскресенских ворот заседала первая Московская городская дума. Фото: ИТАР-ТАСС

История Московской городской думы началась в 1785 году, когда Екатерина II выпустила "Жалованную грамоту городам" - документ, регламентирующий жизнь городского населения Российской империи. Согласно Грамоте постоянно действующим органом самоуправления в Москве, как и в других городах, становилась "общая градская дума", которая состояла из городского головы и шести гласных, то есть представителей шести городских социальных прослоек. Среди них были "настоящие городовые обыватели" - дворяне, владевшие землей и недвижимостью; купцы трех гильдий; цеховые - мастера, подмастерья и ученики разных ремесел; "иногородние и иностранные гости" - люди, не жившие постоянно в Москве, но подолгу бывавшие в городе; именитые граждане - общественные деятели, ученые, банкиры, деятели искусства и т.д. и посадские - не знатные и малообеспеченные горожане. Дума поэтому называлась "шестигласной".

Шестигласную думу выбирали на 3 года. Выборы думу проходили так: каждая из шести групп выделяла по несколько представителей, например, купцы избирали по одному гласному от гильдии, цеховые - по одному гласному от цеха, а иногородние и иностранцы избирали по одному гласному от группы или нацио­нальности. Получившаяся группа горожан называлась "Общая дума", именно она выбирала затем членов шестигласной думы. Городской голова избирался общим собранием всех сословий. Все выборные лица служили безвозмездно.

Сначала Московская дума заседала в Доме губернского правления на Красной площади. Это здание сохранилось до сих пор, оно находится в распоряжении Государственного Исторического музея.

Дума не имела ни административной, ни полицейской власти и сильно зависела от губернатора. В функции шестигласной думы входили наблюдение за общественным порядком в торговых местах, постройка и поддержание городских зданий и площадей, сбор и распределение городских средств, урегулирование конфликтов между жителями.

В феврале 1846 года Николай I утвердил новое городовое положение, призванное для начала улучшить систему органов местного управления по всей империи. Для начала было установлено деление на пять сословий: потомственные дворяне, имеющие в городах недвижимое имущество или прикосновенные к хозяйственной городской жизни; личные дворяне и разночинцы, то есть главным образом чиновники, а также ученые, художники, артисты и т.д.; купцы; мещане; цеховые ремесленники, не принадлежащие к мещанам. К городскому обществу причислены иногородние лица, занимающиеся в столице торговлей, промыслами и ремеслами. Каждое сословие должно избирать от 100 до 150 представителей.



В этом здании, построенном архитектором Дмитрием Чичаговым, Московская дума заседала с 1892 по 1917 годы.Фото: ИТАР-ТАСС

В 1862 году новый император Александра II начал реформу городского самоуправления. 20 марта 1862 года он утвердил представленное москвичами "Положение об общественном управлении города Москвы", которое закрепляло новые принципы проведения выборов, организации и работы этого социального института. Реформа, в том числе, заключалась в замене Шестигласной думы всесословной городской думой.

В Общую думу избиралось 175 членов — по 35 человек от каждой из 5 сословных групп, установленных городовым положением 1846 года. Распорядительная дума состояла из 10 членов — по 2 от каждой группы.

10 апреля после приведения гласных к присяге открылось первое заседание думы нового образца. Это событие произошло в доме графа Шереметева на Воздвиженке — особняк был снят на шесть лет за 4 тысячи рублей в год, отремонтирован и обустроен. Кстати, заседания, проходившие в то время по вторникам и начинавшиеся в седьмом часу вечера, были открыты для любопытствующей публики, которую сначала допускали в зал по специальным билетам, а затем стали пускать и без них, абсолютно свободно. Заседала дума за длинным столом: городской голова садился в его конце, справа от него размещались пять сословных старшин, слева — их товарищи (заместители) и только за ними — гласные.

За время с 1863 года по 1917 год в Московской городской Думе работало 15 созывов.

Избирательными правами не пользовалось большинство жителей Москвы: рабочие, квартиронаниматели, разночинцы и многие другие. Дума занималась местными хозяйственными делами, а стремление ее к самостоятельности и попытки вмешаться в политическую жизнь подавлялись правительством.

16 июня 1870 года Александр II утвердил новое Городовое положение, которое существенно расширило статус городских органов.Были сформированы Городская дума и городская управа, во главе которых стоял городской голова. Выборы проводились по трем избирательным куриям на основе имущественного, а не сословного ценза.

С 1890 года по инициативе выборного городского головы Москвы Николая Алексеева (кстати, двоюродного брата театрального режиссера Константина Станиславского) архитектор Дмитрий Чичагов построил на Воскресенской площади (сейчас Площадь Революции) здание Московской городской думы. Строительство шло два года и в 1892 году Московская городская дума переехала в новое здание. Сейчас это здание также принадлежит Государственному историческому музею.

11 июня 1892 года император Александром III утвердил новый Закон о Городовом положении, согласно которому в очередной раз был реорганизован порядок выборов: впервые образовывалась система территориальных избирательных округов, вводился личный имущественный ценз, основанный на владении недвижимостью. Структура органов городского самоуправления не изменилась, в Городскую думу на четыре года выбирались 160 гласных.



Мосгордума. Фото: ИТАР-ТАСС

После февральской революции 1917 года Временное правительство издало постановление об изменении принципов организации городского самоуправления. В июле по окончании полномочий гласных последнего созыва прошли выборы в Городскую думу без учета имущественного, национального и полового признаков. Среди двухсот думских гласных большинство - 58 процентов - составили представители партии эсеров.

После Октябрьской революции 1917 года Московская дума была распущена.

В своем современном виде Московская городская Дума была учреждена 24 октября 1993 года, туда избираются 35 депутатов сроком на 5 лет. Сейчас действует Мосгордума пятого созыва.

