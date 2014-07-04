Москвичи выбирают не списки, а конкретного человека - Собянин

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Выборы в Мосгордуму станут продолжением трехлетнего цикла обновления столичной власти, заявил Сергей Собянин на конференции МГРО "Единая Россия" 4 июля.

По его словам, изменился подход жителей столицы к выборам. "Москвичи выбирают не какой-то абстрактный список, а конкретного человек", - подчеркнул мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что переход на одномандатную систему выборов диктует новые условия для кандидатов в депутаты: они должны настраиваться на самую жесткую, серьезную борьбу.

"Мы работаем в новых условиях, когда невозможно прятаться за партийную спину, за партийные списки, необходимо лицом к лицу выйти к избирателям и доказать что мы достойны того, чтобы нас избрали. И никакие формальные подходы в этом не помогут. Необходима работа буквально в каждом дворе, в каждом доме с каждым избирателем", - сказал он.

По словам мэра Москвы, столичное правительство будет делать все возможное, чтобы выборы в Мосгордуму прошли максимально открыто и честно. "Мы должны обеспечить с вами честные и открытые выборы, чтобы никто не усомнился, что будущая Московская городская дума является абсолютно легитимным органом, который отвечает чаяниям и интересам москвичей, отражая их настроение. Для этого мы делаем все, чтобы никаких серых технологий в Москве не применялось", - подчеркнул он.

Как заявил Собянин, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

3 июля МГИК зарегистрировал перового кандидата в депутаты МГД. Была принята кандидатура Ирины Копкиной от партии "Яблоко". Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. На регистрацию поступили документы от 272 кандидатов, из них 186 самовыдвиженца.