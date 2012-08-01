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Политика

01 августа 2012, 11:50

Столичные муниципалитеты получат больше полномочий

Мосгордума муниципалитеты законы власть

ИТАР-ТАСС

Столичные муниципалитеты получают дополнительные полномочия с 1 августа. Именно с этого дня вступает в силу закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города Москвы", сообщает "Интерфакс".

Чиновники местного самоуправления будут самостоятельно заниматься вопросами благоустройства, эксплуатации и содержания жилищного фонда, размещения объектов капитального и некапитального строительства на территории муниципалитетов.

Например, только после согласования с органами местного самоуправления возможно строительство капитальных объектов площадью до 1,5 тысячи квадратных метров - ремонтных мастерских, магазинов "шаговой" доступности, аптек, спортивных сооружений. Без согласия чиновников разрешается возведение объектов религиозного назначения и гаражей.

Согласно этому закону, перед депутатами муниципальных собраний ежегодно будут отчитываться главы управ районов, главврачи поликлиник, начальники инженерных служб, многофункциональных центров предоставления госуслуг.

Закон, расширяющий полномочия московских муниципалитетов, был принят Мосгордумой 11 июля 2012 года.

Напомним, в конце июня Общественная палата РФ намеревалась провести экспертизу законопроекта о передаче дополнительных полномочий муниципальным образованиям столицы.

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