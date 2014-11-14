Городские программы по борьбе с онкологией сохранятся – Печатников

Фото: M24.ru

Городские программы по борьбе с онкологией не отменяются и не заканчиваются, сообщил M24.ru заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

"На москвичах отмена программы Минздрава никак не отразится. С 2015 года в соответствии с законом о здравоохранении онкология переходит в обязательное медицинское страхование. Те же деньги, которые мы финансировали из бюджета, будут полностью переданы в фонд обязательного медицинского страхования", – сказал Печатников.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минздрав РФ сообщала, что в России свернут государственную программу по борьбе с онкологией.

Напомним, госпрограмма по борьбе с онкологией появилась в России в 2009 году. За пять лет государство выделило на нее 47 миллиардов рублей. На эти деньги, как пишет издание, закупили и установили 400 тысяч единиц медицинского оборудования: рентгенологические приборы, магнитно-резонансные томографы, видеоэндоскопические комплексы.

За пять лет, по данным Минздрава, смертность от рака в России сократилась лишь на один процент. Но, по словам медиков, проблема заключается не в государственной программе, а в непрофессионализме врачей, которые не могут выявить рак на ранней стадии.

До конца 2014 года лечение и диагностика онкологических заболеваний будет оплачиваться из государственного бюджета. Со следующего года эти расходы будут покрываться при помощи системы обязательного медицинского страхования.