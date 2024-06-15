Собянин: выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выбросы углекислого газа в столице уменьшились за пять лет на 130 тысяч тонн благодаря электробусам, отметил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Этот экологичный транспорт появился в Москве в 2018 году. Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1 700. К 2030 году в столице будет 5 300 электробусов российского производства", – говорится в его публикации.

Мэр сделал акцент на том, что в перспективе этот вид транспорта заменит автобусы, что положительно отразится на экологии.

Ранее Дептранс сообщил, что в парки Мосгортранса за 3 месяца поступило почти 200 новых электробусов, а до конца текущего года ожидается прибытие еще около 600.

Электробусы "КамАЗ" прибывают на столичный завод СВАРЗ, где их собирают, проводят испытания на герметичность батарей и устанавливают оборудование в салоне.

