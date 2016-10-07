Минфин сократит военные расходы более чем на триллион рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Министерство финансов России предложило сократить военные расходы на 1,1 триллиона рублей в 2019 году. Кроме этого, в ведомстве предложили снизить на 85 миллиардов рублей бюджет на здравоохранение, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Часть этих денег пойдет на увеличение расходов на социальную политику и образование – до 400 тысяч и десяти миллиардов рублей соответственно.

При этом ведомство прогнозирует стабильный курс рубля в ближайшие три года. А при отсутствии серьезных скачков в глобальной экономике сбалансируются цены на нефть и газ.