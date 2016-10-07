Минфин сократит военные расходы более чем на триллион рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Министерство финансов России предложило сократить военные расходы на 1,1 триллиона рублей в 2019 году. Кроме этого, в ведомстве предложили снизить на 85 миллиардов рублей бюджет на здравоохранение, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Часть этих денег пойдет на увеличение расходов на социальную политику и образование – до 400 тысяч и десяти миллиардов рублей соответственно.
При этом ведомство прогнозирует стабильный курс рубля в ближайшие три года. А при отсутствии серьезных скачков в глобальной экономике сбалансируются цены на нефть и газ.
Также правительство повысило оценку объема ВВП в 2016 году. Этот показатель увеличился с 78,7 триллиона рублей до 82,8 триллиона. Уровень инфляции, который учитывается при расчете основных параметров, снижен до 5,8 процента – с 6,4. Ожидаемая цена нефти снизилась с 50 долларов за баррель до 40.
Наибольшее увеличение расходов бюджета предусмотрено по разделу "национальная оборона". По этой статье вливания повысятся на 735 миллиарда рублей – до 3,9 триллиона. Также расходы увеличиваются по разделу "социальная политика": на 177 миллиарда рублей – до 4,6 триллиона рублей.
По остальным направлениям планируется сокращение расходов. Больше всего это затронет раздел "национальная экономика", где расходы сократятся на 420 миллиарда рублей. Также снизятся затраты на нацбезопасность, образование, здравоохранение, СМИ, обслуживание госдолга и на межбюджетные трансферты общего характера.