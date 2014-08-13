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Законы

13 августа 2014, 16:36

Минфин внес в правительство законопроект о введении налога с продаж

Минфин налоги законы

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство финансов внесло в правительство законопроект о введении в регионах 3-процентного налога с продаж, сообщает ИТАР-ТАСС.

Минфин предлагает снова ввести схему, которая действовала до 2003 года. Налог будет собираться с организаций и индивидуальных предпринимателей, объектом выступают операции по реализации товаров и услуг.

"Безусловно, мы будем самым серьезным образом рассматривать законопроект, дающий регионам возможность использования налога с продаж. Готовящийся законопроект необходимо тщательно проработать, чтобы избежать ошибок прошлых лет, упростить администрирование налога, исключить возможные схемы уклонения от уплаты и максимально четко определить полномочия регионов", - рассказал ранее министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

Решетников отметил, что для Москвы налог с продаж может стать существенным источником пополнения городского бюджета, учитывая, что в столице существует "большой и довольно стабильный потребительский рынок". Налог с продаж, по мнению главы ведомства, может стать крепким и не зависящим ни от внешней конъюнктуры, ни от складывающейся экономической ситуации источником доходов для регионов.

Как меняется налоговое законодательство

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Налог с продаж не будет распространяться на ряд товаров и услуг:

  • Различные продукты питания: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, молокопродукты, сахар, соль, картофель, растительное масло, яйца, крупы, продукты детского и диабетического питания
  • Детская одежда и обувь
  • Лекарства
  • Услуги ЖКХ
  • Услуги по сдаче в наем жилых помещений
  • Продажа объектов недвижимости и земельных участков
  • Продажа учебной, научной книжной литературы, периодических печатных изданий
В законе также содержится перечень других товаров и услуг, на реализацию которых налог распространяться не будет.

Введение такого налога уже с 2015 года принесет региональным бюджетам 195 миллиардов рублей, в 2016 году - 211 миллиардов и в 2017 году - 230 миллиардов рублей, считают в Минфине.

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