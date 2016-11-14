Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2016, 20:26

Технологии

МиГ-29 разбился при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов"

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Российский истребитель Миг-29 разбился в Средиземном море при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.

Летчик успешно катапультировался и был доставлен на борт крейсера. Его здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, к аварии во время тренировочного полета привела техническая неисправность.

В июне этого года многоцелевой истребитель МиГ-29 упал в Пушкинском районе Подмосковья. Самолет потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Подмосковья во время учебно-тренировочного полета.

МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.

Самолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме, с низкорасположенным крылом, двухкилевым оперением и разнесенными двигателями. Планер выполнен в основном из алюминиевых сплавов и стали, также применяется титан и композитные материалы.

Истребитель предназначен для решения задач противовоздушной обороны корабельных соединений, поражения надводных и наземных целей в любое время суток.

  • Длина самолета – 17,3 метра;
  • высота – 4,4 метра;
  • размах крыла – 11,99 метра (полный) или 7,8 метра (на стоянке авианосца);
  • практический потолок – 17,5 метра;
  • максимальная взлетная масса – 24,5 килограмма;
  • максимальная скорость на высоте – 2 тысячи 200 километров в час.

МиГ-29 крушения самолетов чп авианосцы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика