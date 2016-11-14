МиГ-29 разбился при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов"

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Российский истребитель Миг-29 разбился в Средиземном море при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.

Летчик успешно катапультировался и был доставлен на борт крейсера. Его здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, к аварии во время тренировочного полета привела техническая неисправность.

В июне этого года многоцелевой истребитель МиГ-29 упал в Пушкинском районе Подмосковья. Самолет потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Подмосковья во время учебно-тренировочного полета.