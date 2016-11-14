МиГ-29 разбился при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов"

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Российский истребитель Миг-29 разбился в Средиземном море при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.
Летчик успешно катапультировался и был доставлен на борт крейсера. Его здоровью ничего не угрожает.
По предварительным данным, к аварии во время тренировочного полета привела техническая неисправность.
В июне этого года многоцелевой истребитель МиГ-29 упал в Пушкинском районе Подмосковья. Самолет потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Подмосковья во время учебно-тренировочного полета.
Самолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме, с низкорасположенным крылом, двухкилевым оперением и разнесенными двигателями. Планер выполнен в основном из алюминиевых сплавов и стали, также применяется титан и композитные материалы.
Истребитель предназначен для решения задач противовоздушной обороны корабельных соединений, поражения надводных и наземных целей в любое время суток.
- Длина самолета – 17,3 метра;
- высота – 4,4 метра;
- размах крыла – 11,99 метра (полный) или 7,8 метра (на стоянке авианосца);
- практический потолок – 17,5 метра;
- максимальная взлетная масса – 24,5 килограмма;
- максимальная скорость на высоте – 2 тысячи 200 километров в час.