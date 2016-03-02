Пассажиркам "Аэроэкспресса" предложат бесплатный маникюр

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В преддверии 8 марта пассажирки "Аэроэкспресса" смогут сделать бесплатный маникюр. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акция, которую проводит сеть салонов "Пальчики", состоится в терминалах "Аэроэкспресса" на Павелецком вокзале и в аэропорту Шереметьево с 4 по 8 марта с 9:00 до 20:00.

Пассажирки, воспользовавшиеся этой услугой, смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее селфи. Для этого нужно выложить свою фотографию в соцсетях с хештегом #бьютиэкспресс. Фото победительницы будет размещено в журнале "Аэроэкспресс".

Ранее m24.ru сообщало, что в Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут попасть на каток ВДНХ за полцены. Женщины, пришедшие в этот день на каток ВДНХ, получат скидку, а девочек до 8 лет пустят на детский каток бесплатно.

"Аптекарский огород" 8 марта подарит посетительницам орхидеи. Цветы достанутся первым посетительницам. Сотрудники сада также дадут им рекомендации по уходу.