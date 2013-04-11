"Мастерская Петра Фоменко" будет показывать спектакли с титрами

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 12 апреля, театр "Мастерская Петра Фоменко" представит новую титровальную программу, которая сделает спектакли доступными для иностранцев и зрителей с ограниченными возможностями слуха.

При этом титры не будут транслировать на экране над сценой, так как это отвлекает внимание от действия. Каждому зрителю начнут выдавать планшеты, на которых белыми буквами по черному фону пустят титры на английском, французском и немецком языках. Также для плохослышащих отечественных посетителей сделают титры на русском. О подготовке к переходу на титровальную систему М24.ru ранее сообщали в пресс-службе театра.

Титровальная программа оказалась довольно затратной, так что пока нововведение коснулось лишь нескольких спектаклей. Однако работа в этом направлении будет продолжена. В будущем все спектакли репертуара будут сопровождаться титрами.

Добавим, что проект осуществляется на собственные средства "Мастерской". Часть финансирования взял на себя столичный департамент культуры.

Титровальные программы сейчас уже используют в Большом и Малом театрах. Зритель может ознакомиться с текстом на английском языке.