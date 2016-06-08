Марию Шарапову дисквалифицировали на 2 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Марию Шарапову на два года за употребление мельдония, говорится в пресс-релизе организации.

Срок дисквалификации отчитывается с 26 января 2016 года. Таким образом, спортсменка пропустит Олимпийские игры 2016, которые пройдут летом в Рио.

На олимпиаде дисквалифицированную Шарапову заменит теннисистка Екатерина Макарова, занимающая пятое место среди россиянок в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Как сообщает ТАСС, Мария Шарапова заявила, что оспорит решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, российская теннисистка Мария Шарапова 7 марта собрала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, на которой заявила о положительном результате ее допинг-теста. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат.

По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять. Проба, давшая положительный результат, была взята на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года. Шарапова была временно отстранена с 12 марта.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.