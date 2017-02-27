Авиаперевозчики РФ могут перейти на электронные посадочные талоны до конца года

Российские авиаперевозчики до конца года могут начать использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных, рассказал в интервью ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов. Он подчеркнул, что работа над проектом ведется и находится в значительной степени проработки.

Приказ Минтранса от 2007 года предписывает обязательно проставлять отметки о прохождении предполетного досмотра в бумажном талоне. Между тем в приказе Минтранса от 2015 года указаны случаи, когда посадочный талон допустимо оформлять в электронном виде. В итоге на практике возникает коллизия применения норм этой процедуры.

Ранее Минтранс предложил разрешить авиапассажирам использовать посадочный талон в электронном виде. Этот проект сократит расходы и авиакомпаний, и аэропортов, и упростит жизнь пассажирам, подчеркнул министр.