Парады наземного ретро-транспорта будут проводить ежегодно - Ликсутов

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Парады наземного общественного ретро-транспорта будут проводить в Москве каждый год, сообщил на своей страничке в Facebook руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"Раз в год москвичи смогут увидеть старейшие образцы троллейбусов, посмотреть на исторические автобусы и трамваи. Уверен, ретро-парады наземного транспорта станут хорошей московской традицией", - написал он.

Максим Ликсутов отметил, что парад ретро-автобусов в честь 90-летнего юбилея московского автобуса посетили 30 тысяч человек, а парад в честь 115-летия трамвайного движения - 100 тысяч горожан.

В Москве состоялся парад ретро-автобусов

"Каждый такой парад превращается в настоящий городской праздник и большое событие для горожан. Людям интересно посмотреть на старейшие образцы городского транспорта, сделать памятные фото. Для многих горожан это также возможность почувствовать атмосферу старой Москвы", - подчеркнул глава департамента.

Напомним, что парад ретро-автобусов прошел в Москве 9 августа. Колонна из 15 автобусов, самому старшему из которых почти 100 лет, стартовала от дома №1 по Ленинградскому шоссе и отправилась по Тверской через Садовое кольцо на проспект Сахарова, где все желающие смогли полюбоваться старыми автобусами и машинами нового образца.