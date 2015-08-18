"Поезд-Музей" откроет свою экспозицию на Московской железной дороге

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

С 21 по 31 августа передвижной "Поезд-Музей" откроет свою экспозицию на полигоне Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

В составе поезда девять вагонов, где будут представлены тематические экспозиции. В этом году появился новый вагон, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там можно будет посмотреть на вагон-теплушку, который использовался для перевозки войск, макеты "Дороги Победы", железнодорожной и военной техники, личные предметы и вещи воинов-железнодорожников.

Поезд остановится в Курске, Орле, Калуге и Михайловском Руднике. Работать экспозиция будет на каждой станции с 10.00 до 18.15 с перерывом с 13 до 14 часов. Входной билет будет стоить 70 рублей для взрослых и 900 рублей для группы, состоящей из 20-25 человек.

Почетные железнодорожники, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети дошкольного возраста, школьники, студенты смогут посетить музей бесплатно.

Напомним, на станции "Партизанская" метрополитен показывал составы четырех типов. Вагоны "А" – эксплуатрировались с 1934 года, состав типа "Г" – курсировал с 1941 года, поезд "Д" – 1956-1995 и модель "Е", которую широко использовали в 1961 - 2008 годах. Кроме того, посетители увидели экспериментральный ретро-поезд "УМ5" и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА".

У самых первых вагонов метро порожки были значительно выше уровня платформы. В отличие от всех остальных моделей, поезда "А" были желтого цвета. В салоне предусматривалось 44 посадочных места на мягких диванах. Освещали поезд бра открытого типа.

Составы типа "Г" отличались от составов "А" тем, что все вагоны были моторными и были оборудованы новым электрооборудованием. Каждый вагон имел кабину управления и по четыре токоприемника. В салоне бра заменили на закрытые светилиники, а в остальном дизайн интерьера похож на первые поезда.

Вагоны модели "Д" стали на 7 тонн легче своих предшественников. В салоне лишь незначительно изменилась форма диванов.

И на конец вагоны "Е" знакомы большинству пассажиров метрополитена. Они до сих пор используются на некоторых линиях метро. Иногда поезда этой модели еще называют "номерными", поскольку на борту у них есть номера.