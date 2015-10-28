Отдел МУРа по борьбе с незаконным оборотом оружия реорганизован

Фото: m24/Александр Авилов

Реорганизован отдел московского уголовного розыска (МУР), занимавшийся борьбой с незаконным оборотом оружия, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МВД России.

"В соответствии с приказом, подписанным начальником ГУ МВД России по Москве Анатолием Якуниным, принято решение о реорганизации 11 отдела МУРа, противодействующего организованным преступным группам и преступным сообществам, действующим в сфере незаконного оборота оружия", – сказали агентству в пресс-службе.

Сотрудники отдела перемещены в шестую оперативно-розыскную часть по организации работы, пресечению и раскрытию деятельности преступных сообществ и группировок.

Напомним, Министерство внутренних дел с 1 февраля приостановило набор сотрудников. Изменения в кадровой политике связаны с оптимизацией штатной численности МВД. Отмечалось, что приказа о сокращении численности нет – в полиции отметили, что ликвидировать будут незанятые места.

Ранее и.о. начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных ГУ МВД по Москве Олег Нестеров сообщал, что МВД не планирует сокращать количество столичных участковых.