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Происшествия

29 июля 2014, 17:21

Вкладчик "МММ-2011" отсудил вложенные в "пирамиду" 100 тысяч рублей

МММ-2011 суды финансовые пирамиды судебные решения

Фото: ИТАР-ТАСС

Свердловский облсуд обязал выплатить вкладчику "МММ-2011" более 100 тысяч рублей, которые тот передал сотруднику "финансовой пирамиды".

Как сообщает пресс-служба суда, в 2012 году житель Екатеринбурга познакомился в интернете с "десятником" организации. Позже мужчина, поверив в информацию о доходе, вложил в "пирамиду" 100 тысяч рублей.

Прибыли вкладчик так и не получил и решил вернуть вложения, но ему отказали – в компании "закончились деньги". После этого мужчина обратился в суд, предоставив документы, подтверждающие передачу суммы.

По мнению горсуда первой инстанции, истец знал о риске потерять деньги (соответствующее предупреждение было на сайте "МММ-2011"), и тогда мужчина обжаловал решение суда в высшей инстанции - областном суде.

Судья Свердловского облсуда отметил, что деньги были переданы десятнику не в дар и не в целях благотворительности и между сторонами не было сделки. По мнению суда, ответчик обогатился за счет истца, и в итоге сотрудник "МММ-2011" будет обязан вернуть клиенту 100 тысяч рублей, а также оплатить судебные издержки.

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