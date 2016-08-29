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29 августа 2016, 16:05

Происшествия

Грузовик загорелся на МКАД

Тягач загорелся на 58-м километре МКАД

Движение на участке МКАД частично перекрыто из-за возгорания грузовика. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Самовозгорание фуры произошло около трех часов дня на 61-м километре внешней стороны МКАД. В результате происшествия никто не пострадал.

Однако на 15-20 минут движение в районе ЧП было полностью перекрыто. В настоящее время движение частично восстановлено.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Госавтоинспекция прилагает все усилия для скорейшего восстановления движения по Московской кольцевой.

МКАД грузовики фуры возгорания чп дтп
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