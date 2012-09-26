Пробка на западе МКАД достигает 30 километров

Фото: ИТАР-ТАСС

Север, запад и юг Московской кольцевой автодороги стоят поочередно то на внешней, то на внутренней стороне.

Согласно аналитическому сервису "Яндекс.Пробки", на внешнем радиусе затор тянется от Ярославского до Дмитровского шоссе, затем от Ленинградского до Пятницкого.

Самая длинная пробка сформировалась на участке от Рублево-Успенского до Каширского шоссе: на протяжении почти 30 километров средняя скорость - менее 5 километров в час, сообщает "Интерфакс".

На внешней стороне заторы фиксируются от Рублево-Успенского до Волоколамского шоссе, затем в районе развязки с Ленинградским проспектом и от Волгоградского до Каширского шоссе. На Третьем транспортном кольце пробки наблюдаются почти по всей длине на внешнем радиусе (от Щелковского шоссе до Волгоградского проспекта), а также на западе и севере по внутренней стороне. Садовое кольцо стоит от Калужской до Смоленской площади в обе стороны.

Из радиальных магистралей хуже всего ситуация на Проспекте Мира и Ярославском шоссе (пробка от Садового до МКАД), а также на Варшавском шоссе (от Садового до МКАД).

Несмотря на то, что в конце рабочего дня основные автомобильные потоки направлены в сторону области, на Киевском шоссе образовался 7-километровый затор от поселка Московский до МКАД.

Согласно индикатору Яндекса, ситуация в городе оценивается на 9 из 10 возможных баллов.