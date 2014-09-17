Дизайнеры разработали форму для сотрудников МФЦ

Для сотрудников МФЦ сошьют единую форму

Дизайнеры разработали форму для сотрудников многофункциональных центров (МФЦ), которая подчеркнет интеллигентность, профессионализм и открытость, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент женская форма еще дорабатывается, мужская форма уже готова. Летний комплект мужской формы включает в себя костюм и рубашку с фирменной вышивкой, а также брюки. Для зимнего варианта уже готовы шапки, шарфы и теплые жилеты.

Недавно открывшийся МФЦ района Щукино стал одним из первых, кто одел своих сотрудников в новую форму. По словам дизайнеров, при разработки униформы основной акцент делался на создание классического образа работников МФЦ, подчеркивая строгость и деловой стиль сотрудников. В цветовой гамме сделан упор на бежевом цвете, который стал преобладающим и в интерьере самих многофункциональных центров.

"Я могу предположить, что те цвета и тона, которые выбраны, еще раз подчеркивают интеллигентность, профессионализм и открытость сотрудников", - отметила директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.

Напомним, что постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Ранее мэр Москвы утвердил "Московский стандарт услуг". Теперь все работники многофункциональных центров будут руководствоваться единым сводом правил. Стандарт был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса.