Дизайнеры разработали форму для сотрудников МФЦ

Дизайнеры разработали форму для сотрудников многофункциональных центров (МФЦ), которая подчеркнет интеллигентность, профессионализм и открытость, сообщает телеканал "Москва 24".
В настоящий момент женская форма еще дорабатывается, мужская форма уже готова. Летний комплект мужской формы включает в себя костюм и рубашку с фирменной вышивкой, а также брюки. Для зимнего варианта уже готовы шапки, шарфы и теплые жилеты.
Недавно открывшийся МФЦ района Щукино стал одним из первых, кто одел своих сотрудников в новую форму. По словам дизайнеров, при разработки униформы основной акцент делался на создание классического образа работников МФЦ, подчеркивая строгость и деловой стиль сотрудников. В цветовой гамме сделан упор на бежевом цвете, который стал преобладающим и в интерьере самих многофункциональных центров.
"Я могу предположить, что те цвета и тона, которые выбраны, еще раз подчеркивают интеллигентность, профессионализм и открытость сотрудников", - отметила директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.
Напомним, что постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.
Ранее мэр Москвы утвердил "Московский стандарт услуг". Теперь все работники многофункциональных центров будут руководствоваться единым сводом правил. Стандарт был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса.
МФЦСейчас в Москве открыты 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов 13 городских и 8 федеральных органов власти. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".
Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов. Также на портале государственных услуг города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о загруженности любого МФЦ.
В течение 2013 года горожанам предоставили 12 миллионов различных услуг. За первую половину текущего года было оказано более семи миллионов услуг. Набирают популярность и социальные функции МФЦ. Так, на базе некоторых центров организованы краткосрочные курсы компьютерной грамотности, проходят выставки и мастер-классы домашних ремесел и рукоделия.
В МФЦ Москвы можно получить документы от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в МФЦ всего за две недели.