Загранпаспорт будут делать за три дня

Загранпаспорт можно будет оформить за три дня

В столичной миграционной службе планируют сократить срок оформления заграничных паспортов до трех дней.

Как сообщили в ведомстве, открытие многофункциональных центров (МФЦ) уже упростило процедуру.

Сейчас в столице работают около тридцати служб, которые предоставляют различные госуслуги. В этом году их появится еще почти пятьдесят.

Как заявили в управлении ФМС, эта система отработана идеально, и сроки оформления загранпаспортов постоянно сокращаются. Поэтому чиновники советуют москвичам не обращаться в коммерческие организации, которые предлагают быстро, но за большие деньги сделать все нужные документы.

Напомним, также недавно в центре столицы открылся МФЦ, где сможет получить загранпаспорт любой гражданин России. Ему выдадут документы и в том случае, если у него нет постоянной и даже временной регистрации в Москве.