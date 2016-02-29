Форма поиска по сайту

29 февраля 2016, 18:28

Безопасность

Из школы на севере столицы эвакуировали 140 человек

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Из здания школы на севере столицы из-за задымления эвакуировали 140 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России. Среди эвакуированных 120 детей.

Задымление произошло в библиотеке, которая расположена на первом этаже школы по улице Талдомская. По предварительной информации, пострадавших нет.

Эвакуацию проводила администрация школы. Благодаря регулярным тренировкам эвакуация прошла быстро и паники, отмечается в сообщении.

Напомним, в начале февраля из школы на Кутузовском проспекте эвакуировали около 400 человек. После этого директор школы пояснила, что эвакуация была учебной.

10 февраля из-за угрозы взрыва около 700 человек эвакуировали из школы на юго-западе Москвы. Однако угроза взрыва оказалась ложной. Сообщение о заложенной в здании бомбе не подтвердилась.

