Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля 2016, 23:56

Безопасность

Сотрудники МЧС спасли двух тонувших подростков в ВАО

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сотрудники МЧС спасли двух тонувших подростков на озере Белое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дежурная смена поисково-спасательной станции "Косино" во время патрулирования заметила человека находящегося в воде и зовущего на помощь. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды двух подростков 12 и 19 лет.

Спасенным оказали первую помощь и доставили на берег, где они были переданы для осмотра бригаде скорой помощи.

ЧП произошло в 60 метрах от берега и в 400 метрах от поисково-спасательной станции "Косино".

Сайты по теме


МЧС подростки спасатели чп спасение утопающих озеро Белое

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика