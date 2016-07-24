Сотрудники МЧС спасли двух тонувших подростков в ВАО

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сотрудники МЧС спасли двух тонувших подростков на озере Белое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дежурная смена поисково-спасательной станции "Косино" во время патрулирования заметила человека находящегося в воде и зовущего на помощь. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды двух подростков 12 и 19 лет.

Спасенным оказали первую помощь и доставили на берег, где они были переданы для осмотра бригаде скорой помощи.



ЧП произошло в 60 метрах от берега и в 400 метрах от поисково-спасательной станции "Косино".