На юго-востоке Москвы загорелось складское помещение

Горит ТЦ "Москва" на Тихорецком бульваре

Вечером в пятницу, 19 июля, на Тихорецком бульваре в Москве произошло возгорание. По этому адресу располагается складское трехэтажное здание.

"В 17 часов 37 минут пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: бульвар Тихорецкий, дом 1, строение 15. По заявке загорание в ТЦ "Москва," - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как сообщили M24.ru в МЧС Москвы, на втором этаже трехэтажного складского помещения по этому адресу наблюдается сильное задымление, там горят пожарные контейнеры. Представитель ведомства опроверг информацию о том, что возгорание произошло в торговом центре. В тушении пожара принимают участие 25 пожарных расчетов.

В18.55 пожар был локализован.