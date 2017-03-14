Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 18:10

Безопасность

Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в доме на юго-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спасатели эвакуировали более 20 человек из-за пожара в жилом доме на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Как сообщает РИА Новости, в общей сложности эвакуировали 28 человек.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, возгорание произошло на чердаке жилого дома № 14 на улице Новоостаповской. Там загорелся мусор, площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

Позднее стало известно, что возгорание произошло на улице Шарикоподшипниковская, 6/14. Пострадавший в результате ЧП нет. Пожар удалось полностью ликвидировать в 18:07.

МЧС пожары эвакуация спасатели чп

