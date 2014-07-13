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В нескольких районах Подмосковья произошли природные пожары, сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Так, возгорания произошли в Хотьковском участковом лесничестве (Сергиево-Посадский район) на площади 0,05 га, в Орехово-Зуевском лесничестве на площади 0,15 га, в Ногинском лесничестве (Раменский район) на площади 0,1 га и в Виноградовском лесничестве (Раменский район) также на площади 0,1 га.

На местах возгорания работают спасатели, угрозы населенным пунктам нет. Если вы стали очевидцем пожара, сообщите об этом по телефону доверия МЧС - 8 (499) 743-02-72, а также по телефонам – 01, 112 или 101 (для мобильных операторов).

Как ранее сообщало издание M24.ru, подмосковные власти приняли решение увеличить количество маршрутов противопожарных авиапатрулей. Ожидается также, что в этом году количество торфяных пожаров в Подмосковье будет меньше среднего значения.

По прогнозам, июль будет довольно теплым, однако ожидается дефицит осадков.