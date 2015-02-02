Угроза обрушения здания библиотеки ИНИОН сохраняется

Сохраняется угроза обрушения здания библиотеки ИНИОН

Угроза частичного обрушения отдельных фрагментов здания библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН сохраняется, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

По словам представителя ведомства, аварийно-спасательные работы в настоящее время продолжаются, на месте работают 44 единицы техники и 160 человек личного состава. "В целом, ситуация стабилизируется", - отметил собеседник.

Ранее информационные агентства со ссылкой на МЧС сообщили, что горевшее строение было обследовано диагностическим комплексом оценки "Струна", угроза обрушения несущих конструкций отсутствует.

Напомним, библиотека загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07 31 января.



Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. Разбор завалов может занять три дня. По оценке президента РАН Владимира Фортова, в результате пожара пострадать могло 15 процентов фонда книгохранилища. Директор ИНИОН Юрий Пивоваров заявил, что здание, вероятно, не подлежит восстановлению. В понедельник стало известно, что руководство, центральный аппарат и бухгалтерия ИНИОН временно переезжают в подведомственное здание ФАНО на Нахимовском проспекте.

Основной причиной возгорания называют короткое замыкание. Говорят и о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Госпожнадзор выявлял в здании ИНИОН в 2013 году нарушения противопожарной безопасности, которые не были устранены в срок.