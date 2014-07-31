Прошлое и будущее "Лужи": 58 лет назад открылся главный стадион России

Фото: M24.ru

В четверг стадиону "Лужники" исполняется 58 лет. 31 июля 1956 года арена была торжественно открыта матчем между футбольными сборными СССР и Китайской народной республики. О прошлом и будущем "Лужи" - в материале M24.ru.

Основание "Лужников"

История самого главного спортивного комплекса страны берет начало в 1954 году. Именно тогда было принято решение о строительстве стадиона и других спортивных объектов практически на берегу Москвы-реки. Трудно себе представить, но еще 70 лет назад на том месте, где сейчас возвышается 80-тысячный стадион, было чистое поле с редкими деревьями, а совсем рядом располагалась деревенька Лужники, по имени которой и называлась вся местность за Новодевичьим монастырем.

Но растущей Москве нужна была земля для новых построек, и деревня, равно как и расположенная в ней церковь, были снесены. На этом месте развернулось строительство большого спортивного комплекса. За три месяца составили и утвердили проект и за год с небольшим построили стадион, которому дали название "Центральный стадион имени Ленина".

Из-за того что местность была сильно заболочена, землю под будущим стадионов пришлось поднять на 1,5 метра - в нее вбили 10 тысяч свай.

31 июля 1956 года стадион был торжественно открыт матчем между футбольными сборными СССР и Китайской народной республики, в котором советские футболисты победили со счетом 1:0.

Так начиналось строительство "Лужников. "Фото: ИТАР-ТАСС

Много позже, после установки козырька, выяснилось, что особенности почвы в Лужниках не позволяют выращивать подходящую траву для футбольных газонов, и возникли разговоры о переносе стадиона на новое место.



Но переносить "Лужники" в другую часть Москвы не решились – стадион уже стал одной из культурных достопримечательностей столицы. Ограничились тем, что заменили натуральный газон искусственным.

Две реконструкции "Лужников"

"Лужники" как главный стадион страны довольно часто улучшались и ремонтировались. Скамейки для зрителей меняли на кресла, размер поля постоянно проходил корректировку, но масштабных реконструкций за всю историю Большой спортивной арены было только две.

В 1980 году Москва впервые в истории принимала Олимпийские игры. Ареной для проведения большинства соревнований Олимпиады стали "Лужники". Для того чтобы провести игры "высшего класса", была затеяна первая реконструкция "Лужников".

Она затронула в основном помещения под трибунами стадиона. Под Западной трибуной построили пресс-центр, комнаты для судейского корпуса и почетных гостей, а под противоположной трибуной разместили функционально-диагностический центр и пункты допинг-контроля. Вместимость арены составляла в то время 103 тысячи зрителей. Кроме того, к Олимпиаде построили ряд объектов, например, УСЗ "Дружба".

Спустя 16 лет арене снова потребовалась реконструкция, которая была приурочена к 850-летию Москвы. Впрочем, переделка объяснялась не столько юбилеем столицы, сколько новыми требованиями Европейской федерации футбола, которые были настолько жесткими, что "Лужники" перестали им соответствовать.

"Лужники" во время Олимпиады-1980. Фото: ИТАР-ТАСС

Здесь установили пластиковые сиденья, а главное – сконструировали крышу, которая защищает зрителей от дождя. Впрочем, не обошлось без негативных моментов – вместимость стадиона снизилась до 80 тысяч зрителей, а также пришлось отказаться от натурального газона – на не самой плодородной почве "Лужников" после возведения навеса перестала расти трава.

"Лужники" и ЧМ-2018

В 2018 году "Лужники" станут главной ареной Чемпионата мира по футболу. В ходе реконструкции, которая завершится к маю 2017 года, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения.

Здесь создадут современную арену, соответствующую всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. При этом исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный.

"У ФИФА были требования сделать количество трибун около 90 тысяч. Это означало, что мы, по сути, должны были полностью снести стадион. Но, честно говоря, у меня рука на это не поднялась бы. Это историческое здание, символ олимпийского движения России. Это то, к чему привыкли и гости Москвы, и москвичи. Это часть Москвы. Поэтому мы проводили достаточно долгие, тяжелые переговоры с ФИФА. Наконец добились того, чтобы требования к объему трибунных мест были немного снижены. А соответственно, сохранены все фасады", - сообщил ранее Сергей Собянин.

Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

Как изменятся "Лужники"

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас для установки на стадионе выбрано порядка 12 моделей кресел от производителей. "Они проходят испытание в первую очередь для стойкости атмосферного воздействия - это солнце, ветер, дождь, снег",- пояснил он, добавив, что сами посетители стадиона смогут протестировать кресла: около года они будут стоять на улице. Старые зрительские кресла "Лужников" передали спортивным школам и региональным футбольным стадиона.

Фото: M24.ru

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат.

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.

По словам мэра Москвы, работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых. Работы по реконструкции ведутся круглосуточно. Строители обустраивают фундаментную монолитную плиту, подготавливают котлован и вывозят грунт. Эти работы планируется осенью 2014 года.

В непосредственной близости от стадиона появятся международный вещательный центр и сервисные центры. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий Чемпионата мира. Будет создаваться транспортно-пересадочный узел "Лужники".