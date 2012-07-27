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Свежая пресса

27 июля 2012, 19:05

"Известия": пятница, 27 июля 2012 года

Лужники РЖД Никита Михалков Александр Бастрыкин свежая пресса

Александр Бастрыкин: «Если у меня найдут хоть €1 прибыли — я уйду в отставку»

Глава Следственного комитета рассказал «Известиям» все подробности «чешской истории»: зачем ему понадобилась квартира в Чехии и почему ему не нужен вид на жительство в европейской стране

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531561

Университеты объединились в ассоциацию для сокращения

Ассоциация ведущих экономических и управленческих университетов России хочет решать, какие учебные заведения подлежат закрытию

Только что созданная Ассоциация ведущих экономических и управленческих университетов России (АВЭУУР) претендует на то, чтобы стать одним из ключевых исполнителей программы сокращение вузов, которая, согласно требованию президента Владимира Путина, должна быть готова к маю 2013 года. При этом неэффективные вузы должны быть выявлены до конца этого года. Созданная на днях организация готова выполнить эти поручения.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531520

Русская церковь отложила вопрос об останках царской семьи

Патриарх Кирилл анонсировал пересмотр отношения к предполагаемым мощам Романовых

26 июля на открытии Синода РПЦ патриарх Кирилл заявил, что из Нью-Йорка, где находится духовный центр Русской православной церкви за рубежом, поступила "важная информация, связанная с обстоятельствами смерти членов царской семьи".


Читайте далее:http://izvestia.ru/news/531519

Из-за гибели трех школьниц под поездом проверяют сотрудников РЖД

Следователи считают, что к гибели детей на станции «Санаторная» в Подмосковье привело отсутствие здесь элементарных мер безопасности

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) считают, что одной из причин гибели трех девочек под колесами поезда неподалеку от станции «Санаторная» в Рузском районе Подмосковья стали вопиющие нарушения при организации мер безопасности на этом участке. Здесь находится резкий поворот с пешеходным переходом, где видимость составляет всего 150 м, поэтому машинист поезда с тормозным путем в 600 м не мог избежать трагедии. Следователи уже проверяют сотрудников РЖД, которые должны были озаботиться мерами безопасности на этом участке пути.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531522

Никита Михалков просит больше земли под Дворец кино в «Лужниках»

Принципиальное решение о выделении 7,79 га принято, однако аппетиты режиссера возросли

Московская мэрия взяла паузу в принятии решения по выделению земли для строительства Дворца кинофестивалей в «Лужниках». Дело в том, что председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков попросил Сергея Собянина увеличить площадь выделяемой территории на 5 га, чтобы можно было полностью реализовать проект, рассказал «Известиям» источник в столичной мэрии.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531474

Газета "Известия", пятница, 27 июля

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