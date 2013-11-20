Власти Москвы объявили конкурс на реконструкцию "Лужников"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти приступают к реконструкции главной спортивной арены чемпионата мира по футболу 2018 года - "Лужников". Конкурс на выполнение работ по проектированию и реконструкции спортивной арены объявило казенное предприятие Москвы "Большая спортивная арена "Лужники".

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ, разработать проектную и рабочую документацию по данному объекту. Все работы должны быть закончены до мая 2017 года в соответствии с требованиями ФИФА.

Назначение объекта определено как многофункциональный футбольный стадион высшей категории круглогодичного использования с возможностью проведения соревнований по легкой атлетике и массовых мероприятий культурно-зрелищного характера. Планировочные решения должны быть разработаны в соответствии с требованиями ФИФА для стадиона, который примет матч открытия и финальный матч чемпионата мира по футболу.

Кроме того, победителю конкурса нужно предусмотреть многофункциональное использование спортивной арены после проведения мундиаля.

Планируется, что после проведения реконструкции количество зрительных мест в "Лужниках" увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи мест, при этом 300 мест будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями.

Принципиальное решение генплана — разделение транспортных потоков со стороны Лужнецкой набережной и пешеходных потоков, которые осуществляются со стороны восточной трибуны, - уточняется в материалах казенного предприятия Москвы "Большая спортивная арена "Лужники".

Так, с запада - со стороны Лужнецкой набережной - на территорию "Лужников" планируется допускать VIP- и VVIP-гостей, спортсменов и официальных представителей.

Гости коммерческого обслуживания смогут попасть в "Лужники" с востока. Для этой категории посетителей будут предусмотрены парковки в подэстакадном пространстве, а также между Новолужнецким проездом и Третьим транспортным кольцом.

Входы для болельщиков предлагается равномерно распределить вдоль остальной территории. При этом парковки для зрителей класса "публика" расположатся вдоль Саввинской и Фрунзенской набережных - всего предусматриваются места для 2,7 тысячи автомобилей и 243 автобусов.