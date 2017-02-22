Мемориал Девиду Боуи появится в южном районе Лондона

Фото: consequenceofsound.net

Девятиметровый памятник Дэвиду Боуи будет установлен напротив станции метро Брикстон, в пяти кварталах от Стэнсфилда, где родился певец. Краудфандинговая кампания инициирована поклонниками легендарного исполнителя. Об этом сообщает официальный сайт Боуи.

Памятник будет представлять собой гигантскую молнию, что отсылает к шестому студийному альбому Aladdin Sane (1973). Макияж с молнией, которая разделяет лицо Боуи, подчеркивает концепцию раскола между вымышленным персонажем Зигги Стардастом и "идеей о рок-н-рольной Америке".

Для самых активных участников фонда по сбору средств существует большое количество различных наград: футболки, кулоны в форме зигзага, упоминание имени в соответствующем разделе сайта мемориала.

Певец Дэвид Боуи, скончавшийся 10 января 2016 года, был посмертно награжден в номинациях "Лучшая рок-песня", "Рок-выступление" и "Альтернативный альбом", а также "Лучший дизайн альбома" и "Лучшая работа звукоинженеров". Таким образом, его альбом Blackstar получил на 59-й церемонии "Грэмми" больше наград, чем любая другая пластинка. При жизни сам музыкант был удостоен лишь одной награды "Грэмми" за лучшее видео.