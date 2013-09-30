Московский "Локомотив" дома сыграл вничью с "Томью"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги не сумел обыграть "Томь". Встреча завершилась вничью - 0:0.

О созидательной игре "Локомотива" в этой встрече говорить не приходится - хозяева, несмотря на впечатляющий процент владения мячом, практически не угрожали воротам томичей. Редкая опасность у ворот Чебану возникала после забросов на высокорослого Н'Дойе, но назвать эти моменты стопроцентными нельзя.

Тем не менее, игра получилась боевой - судье дважды пришлось доставать из кармана красную карточку. На 81-й минуте за второе предупреждение был удален с поля игрок гостей Бордачев, а спустя десять минут в раздевалку досрочно отправился "железнодорожник" Диарра.

Но ключевой эпизод в матче случился не в концовке второго тайма, когда арбитр удалил футболистов, а еще в первом тайме. На 32-й минуте после подачи углового у ворот "Локомотива" мяч заметался по штрафной хозяев и в итоге угодил к Голышеву, который с двух метров отправил его в сетку. Гости уже начали праздновать, но судья Кузнецов отменил взятие ворот из-за положения "вне игры".

Многочисленные повторы показали, что в этом эпизоде судейская бригада допустила ошибку - никто из игроков "Томи", участвовавших в голевой комбинации, не был в офсайде. Представители томского клуба уже заявили, что подадут протест на судейство.

В результате ничьей "Локомотив" набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. "Красно-зеленые" опережают "Спартак", у которого столько же очков, за счет лучшей разницы мячей.