Экс-нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко перешел в "Кубань"

Фото: fckuban.ru

Бывший форвард московского "Локомотива" Роман Павлюченко перешел в краснодарскую "Кубань", сообщает официальный сайт "желто-зеленых".

Контракт с российским нападающим рассчитан на один год. Павлюченко уже успел провести первую тренировку с партнерами, в числе которых оказался и ранее подписанный кубанцами Андрей Аршавин.

"Роман Павлюченко – еще одно наше приобретение, которое даже не нужно особенно комментировать. Сложно переоценить его международный опыт, который безусловно поможет нам в предстоящем сезоне. Мы рады приветствовать Романа, родившегося, к слову, тоже на Кубани, в нашем коллективе и желаем ему ярко проявить свои лучшие спортивные качества, в которых не сомневаемся", – заявил генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко.

Отметим, Павлюченко выступал за сборную с 2003 года, а всего он сыграл за национальную команду России 51 матч, в которых забил 21 мяч. Роман выходил в основном составе сборной под руководством Гуса Хиддинка.

Особенно памятны российским болельщикам два гола форварда в ворота сборной Англии, а также его выступление на Евро-2008, где Роман забил 3 мяча. Кроме того, в составе "железнодорожников" в прошедшем сезоне Павлюченко стал обладателем Кубка России.