Битва за Кубок Гагарина: финалы конференций

Фото: ИТАР-ТАСС

2 апреля матчем "Лев" - "Локомотив" стартуют финалы конференций плей-офф Кубка Гагарина. Самые яркие моменты четвертьфинала и превью серий третьего раунда – в материале M24.ru.

Главным событием второго раунда стал вылет питерского СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. В очередной раз самая богатая команда России, да и всей Европы, осталась без заветного трофея. Причем в нынешнем году клуб с берегов Невы не смог выйти даже в финал своей конференции.

Впрочем, вылет СКА нельзя считать сенсацией в чистом виде, потому что говорить так – значит проявить неуважение к "Локомотиву", который в нынешнем плей-офф сметает преграды на своем пути, как и подобает не ржавому паровозу, а настоящему бронепоезду. Как мы и предсказывали, ярославцы со своим рулевым Дэйвом Кингом смогли побить питерцев тем же оружием, которое два сезона подряд помогало московским динамовцам оставлять не у дел парней из северной Пальмиры. Предельная игровая дисциплина, отменная физическая готовность и заряженность на борьбу – вот слагаемые победы "Локомотива".

Мы не будем долго распространяться на тему, почему у СКА опять не получилось. Как метко выразился один из отечественных специалистов, по этому поводу впору писать научную работу, благо материала для нее накопилось очень много. На мой взгляд, хоккеистам из Петербурга в очередной раз не хватило слаженности и заряженности на борьбу. Возможно, СКА нужно поменять стратегию и перестать подписывать чересчур дорогих хоккеистов, чтобы создать наконец сплоченную команду.

Илья Ковальчук. Фото: ИТАР-ТАСС

Также справились со своими непростыми задачами "Салават Юлаев" и "Лев", соперники у которых были не самыми проходимыми. Уфимцы в серии с "Барысом" вновь показали, что являются носителями огромного кубкового опыта и мастерства, которые они в нужный момент смогли аккумулировать в необходимый результат. К тому же в очередной раз прекрасно себя проявил голкипер-юниор Андрей Василевский, который в этой серии переиграл опытнейшего Виталия Еремеева. Даже в те моменты, когда у "Салавата" ничего не получалось, своей надежной игрой Василевский придавал уверенность своим полевым игрокам.

"Лев" из Праги в очередной раз доказал, что способен в этом сезоне добиться многого, и просто попадание в плей-офф для этой команды – совсем не достижение. В полуфинале "Запада" команда Ялонена достаточно уверенно переиграла крепкий "Донбасс" в шести матчах. Вряд ли стоит говорить о том, что на выступлении украинского клуба сильно сказался запрет провести третий и четвертый матчи серии в Донецке. Ведь "Лев" сыграл свой пятый матч в той же Братиславе, а итоговую победу одержал, выиграв уже на площадке "Донбасса".

Главный фаворит "Востока", а может, и всего чемпионата – "Магнитка" – в своей серии практически не оставила шансов "Сибири", победив всухую – 4-0. Возможно, на действиях новосибирцев сказалось то, что они слишком много сил и, главное, эмоций оставили в противостоянии с "Ак Барсом". Как бы то ни было, магнитогорцы в полуфинальной серии были неудержимы, а основной вклад в их успех вновь внесла ударная связка Зарипова и Мозякина.

А теперь перейдем к превью финалов конференций

Фото: ИТАР-ТАСС

"Лев" - "Локомотив"

Обе команды в предыдущих сериях показали, что практически лишены слабых мест. Сейчас сложно сказать, кто в этой паре будет явным фаворитом. Понятно, что очень многое решится при игре в неравных составах, к слову, обе команды прекрасно "убивают" численное преимущество соперника. Не меньше будет зависеть и от игры вратарей – и здесь у пражан все-таки будет небольшое преимущество, поскольку голкипер "Локомотива" Кертис Сэнфорд сыграл практически 13 матчей, предоставив своему коллеге Виталию Колеснику возможность провести на льду лишь 20 минут игрового времени. У "Льва" ситуация более демократичная: Энгрен подменял Веханена в 2 матчах, в том числе и в шестой игре против "Донбасса". Из этого можно сделать вывод, что голкиперы "Льва" отдохнули лучше, и запасной Энгрен всегда может занять место в воротах, если у основного вратаря не пойдет игра. У "Локомотива" такой возможности нет.

В остальном же наблюдается полное равенство – команды прекрасно сбалансированы и физически подготовлены. Спрогнозируем долгую серию с итоговой победой команды из Праги.

Прогноз M24.ru: победа "Льва" в 7 матчах

Фото: ИТАР-ТАСС

"Металлург" (Магнитогорск) – "Салават Юлаев"

В прошлом сезоне эти команды сошлись на более ранней стадии – в первом раунде Кубка Гагарина, но борьба тогда развернулась нешуточная. Вопреки прогнозам, команде из Уфы удалось выбить из турнира "Магнитку", считавшуюся одним из главных фаворитов на победу в плей-офф. В этом сезоне ситуация повторяется: магнитогорцы стали еще сильнее, и большинство экспертов сходятся во мнении, что остановить команду, возглавляемую "Железным" Майком Кинэном и ведомую блестящей связкой форвардов Мозякин – Зарипов, не под силу никому.

Не будем спорить с тем, что "Магнитка" в этом сезоне выглядит мощно, и справиться с ней очень сложно, но не надо забывать и о том, что в составе "Салавата Юлаева" есть большое количество опытнейших хоккеистов, прошедших огонь, воду и медные трубы. Имеются и опытные и жесткие защитники, которые смогли девальвировать мастерство самых крутых нападающих "Торпедо" и "Барыса". Уверен, что их профессиональных навыков может хватить, чтобы справиться с убийственным первым звеном "Металлурга". Многое решится в противостоянии двух "Вась" - Василия Кошечкина и Андрея Василевского.

Предсказать, кто победит в итоге, было бы сложно даже Нострадамусу, но мы все же поверим в команду Владимира Юрзинова, единственного российского наставника, оставшегося в розыгрыше Кубка Гагарина.

Прогноз M24.ru: победа "Салавата" в 6 матчах.

Евгений Сафонов