Ноябрь в парках: этномузыка, китайские гадания и Энди Уорхол

Несмотря на похолодание, столичные парки по-прежнему готовы радовать горожан насыщенной развлекательной программой. К тому же в ноябре некоторые из них уже открывают сезон зимних развлечений, а значит всем любителям лыж, коньков и ледяных горок будет чем заняться.

Также в последний месяц осени москвичи смогут посетить такие громкие события, как фестиваль дружбы России и Китая в "Филях" и День народного единства в парке "Кузьминки". Оба мероприятия пройдут с размахом. В первом случае гостей ждут выступления монахов Шаолиня, мастеров боевых искусств и китайских музыкальных коллективов.

Музыка будет звучать и на Дне народного единства, к тому же здесь продемонстрируют трюки 3D-пилотирования. Экзотики добавит фестиваль этномузыки, где будут играть произведения народов мира. Какие из событий в парках обязательно стоит посетить в ноябре - в подборке от сетевого издания M24.ru и KudaGo.

День народного единства в парке "Кузьминки"

Насладиться выступлением ансамбля Надежды Бабкиной и показательной программой одного из лучших 3D-пилотов Москвы горожане смогут на празднике в парке "Кузьминки". Программа обширна. Ансамбль Надежды Бабкиной порадует гостей не только авторскими песнями, но и творениями фольклора. Произведения будут исполнены как в оригинальном виде, так и в современных аранжировках.

Все пришедшие на праздник смогут насладиться показательным выступлением Павла Белова. 3D-пилот удивит гостей трюками пикирования и "зависания", выполненными с помощью радиоуправляемого самолета.

В парке будет висеть карта, на которой каждый гость флажком сможет отметить место, где он родился. По задумке организаторов, карта будет олицетворять единство всех народов.

Стоимость: бесплатно бесплатно Место: Парк "Кузьминки", Кузьминский лесопарк, ближайшее метро: "Кузьминки" Дата начала: 2 ноября, 13:00 Время окончания: 2 ноября, 16:00



Фото: kudago.com

Фестиваль дружбы России и Китая

Познакомьтесь с китайскими традициями, примите участие в чайной церемонии и насладитесь выступлениями народных коллективов из России и Китая в парке "Фили".

На площади перед главной сценой развернется настоящий фестиваль дружбы народов. В преддверии Дня народного единства организаторы подготовили гостям парка занимательную программу.

Перед зрителями выступят китайские и российские народные коллективы, монахи Шаолиня и настоящие мастера восточных боевых искусств. Свою программу подготовила группа Тока-Ча, которая является призером музыкальных фестивалей стран Северной Америки. Кроме того, на сцену выйдет оригинальный дуэт ди-джея и музыканта. Проведет праздник капитан команды Высшей Лиги КВН "Азия Микс" Эльдияр Кененсаров.

На площади также будут работать тематические зоны. Гости парка смогут посетить церемонию чаепития, испытать удачу в китайском гадании или получить на память фотографию с мероприятия.

В завершении праздника зрителей ждет яркое световое шоу "Китайский Дракон".

Стоимость: бесплатно. бесплатно. Место: Парк "Фили" (Филевский парк), улица Большая Филевская, дом 22, корпус 3, ближайшее метро: "Филевский Парк", "Багратионовская" Дата начала: 2 ноября, 16:00 Время окончания: 2 ноября, 19:00



Фото: kudago.com

Фестиваль этномузыки "На восток от солнца, на запад от луны"

В Парке искусств МУЗЕОН пройдет крупномасштабный фестиваль музыки народов мира. В этот день оживут забытые напевы и танцы, спадет гнет напускного и фальшивого, так сильно въевшийся в современную жизнь. Один за другим пройдут концерты артистов из Индии, России, Швейцарии и Армении.

Знакомить зрителей с традиционной музыкой различных этносов будут Гульфам Сабри из Индии, тувинец Николай Ооржак, российские коллективы «Био-трио», Safety Magic и Анна Гофман и Romancero Sefardi. Завершится фестиваль выступлением интернационального ансамбля Authentic Light Orchestra.

Стоимость: бесплатно бесплатно Место: Парк искусств МУЗЕОН, Крымский вал, дом 2, ближайшее метро: "Парк культуры" Дата начала: 4 ноября, 13:00



Фото: Kudago.com

Открытие катка в парке Горького

В середине ноября в парке Горького откроется каток, оформленный в новом стиле - в стиле поп-арт. На ледовых полях появится куб с трехмерной динамической графикой. Лучшие художники 3D-анимации создадут около 25 эффектных композиций — имитацию снегопада, фейерверков и многое другое. Еще одним украшением катка станут забавные фигуры, изображающие попкорн, губную помаду и персонажей русского фольклора. Более 33 тысяч светодиодов, вмонтированных под лед, обеспечат разноцветную подсветку ледяной толщи и усилят праздничное впечатление.

Иначе будет выглядеть и планировка ледового комплекса. Например, на нем появится зона для парного катания и хоккейная коробка для ледовых баталий. Готовится к открытию детский каток, предназначенный для юных гостей парка — от 3 до 12 лет. Частью его оборудования станут "пингвинчики" с ручками, предназначенные для помощи начинающим конькобежцам. На катках будет звучать музыка различных жанров и стилей — популярные произведения классической и современной музыки, детские песни.

На празднике в честь открытия катка пройдет концерт известной британской певицы Charli XCX, участницы крупнейших европейских и американских фестивалей последних лет, и яркий перформанс от официальной "Альтернативной Мисс мира-2014" — Мисс Zero+. Стоимость билетов 800 рублей, приобрести их можно на сайте мероприятия.

Каток будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 23:00 (технический перерыв — с 15:00 до 17:00).

Стоимость: от 800 рублей от 800 рублей Место: Парк Горького, ЦПКИО имени Горького, Крымский Вал, дом 9, ближайшее метро: "Парк Культуры", "Октябрьская" Дата начала: 14 ноября, 19:00



Фото: kudago.com

Открытие зимнего сезона в парке "Сокольники"

В городском парке "Сокольники" 15 ноября пройдет торжественное открытие нового зимнего сезона. В этом году состоится долгожданный запуск построенного по новейшим технологиям катка "Лед". На официальной церемонии открытия катка перед гостями праздника выступят мастера-фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, будет продемонстрировано красочное шоу артистов Ледового театра под руководством Ильи Авербуха. После завершения официальной части желающие смогут опробовать новый каток, прокатившись на коньках под живую музыку Кравца, диджеев DJ List и DJ DR. Spyder.

Гости "Сокольников" смогут также прокатиться на тюбинге в проекте "The Горка", бесплатно покататься на коньках на катке "Гигант" с натуральным покрытием, побаловать себя активными развлечениями, воспользовавшись услугами мультикомплекса Snegohod-ville. Кстати, этой зимой в Snegohod-ville откроется прокат детских зимних беговелов.

Стоимость: бесплатно. бесплатно. Место: Парк "Сокольники", ближайшее метро: "Сокольники" Дата начала: 15 ноября, 19:00

