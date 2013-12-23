В парке "Кузьминки" организуют праздник "Новый год в Азии"

4 января в парке "Кузьминки" пройдет праздник "Новый год в Азии". Москвичи и гости столицы смогут ощутить атмосферу Нового года в лучших традициях Азии.

Фото: 2do2go.ru

На территории парка разместят тематические конструкции – пагоды и фигуры слонов, которые создадут особую атмосферу.

В программе праздника мастер-классы по раскрашиванию китайских фонариков и созданию китайского дракона. Также в рамках праздника состоится красочное шоу китайского дракона и шоу индийских барабанов.

Начало - в 14.00.