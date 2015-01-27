На "Робофесте" пройдут соревнования роботов-баскетболистов и танцоров

Фото: M24.ru

13 февраля в "Крокус Экспо" пройдет VII роботехнический фестиваль "Робофест", в котором примут участие более 3000 человек из 600 школьных и студенческих команд. Там можно будет посмотреть, как роботы играют в футбол, ищут выход из лабиринта и танцуют.

Всего будет 15 различных соревнований: "Hello, Robot" (для начинающих робототехников), "Фристайл" (для всех желающих), "BasketBot", "Андроидные роботы" и другие. Подробнее о соревнованиях можно почитать здесь.

В рамках фестиваля пройдут отборочные соревнования школьных команд, победители которых будут представлять россию на крупнейшем роботехническом чемпионате мира FIRST, проходящем в США.

Вход на фестиваль свободный.