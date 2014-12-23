В Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны

На Соборной площади закончили наряжать главную новогоднюю ель страны

На Соборной площади Кремля закончили наряжать главную елку страны. Дерево украсили 3 тысячи шаров в цветах российского флага с золотыми вкраплениями, сообщает канал "Москва 24".

Напомним, кремлевскую елку срубили в Рузском районе Подмосковья. "Очень здорово, что традиция, которую заложил еще Петр Первый, вернулась, и из Московской губернии в последние годы елки мы провожаем на главную площадь нашей страны", - отметил министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Дерево уже получило специальный сертификат главной ели России, который Рожнов вручил главе Рузского района Максиму Тарханову.

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Ели, которую установили в Кремле, исполнилось 100 лет, ее высота составляет 31 метр, а диаметр ствола - 72 сантиметра. Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота - не менее 30 метров, обхват ствола - 70 сантиметров. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.

В прошлом году новогоднюю елку привезли из Нарофоминского района Московской области. Выбирали ее из 54 деревьев. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.

Всего к 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. 15 из них установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.

Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ.