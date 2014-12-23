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Москва 24

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23 декабря 2014, 19:34

В Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны

Кремль Соборная площадь новогодние елки главная ель страны

На Соборной площади закончили наряжать главную новогоднюю ель страны

На Соборной площади Кремля закончили наряжать главную елку страны. Дерево украсили 3 тысячи шаров в цветах российского флага с золотыми вкраплениями, сообщает канал "Москва 24".

Напомним, кремлевскую елку срубили в Рузском районе Подмосковья. "Очень здорово, что традиция, которую заложил еще Петр Первый, вернулась, и из Московской губернии в последние годы елки мы провожаем на главную площадь нашей страны", - отметил министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Дерево уже получило специальный сертификат главной ели России, который Рожнов вручил главе Рузского района Максиму Тарханову.

"Москва в цифрах": Как украсят столицу к Новому году

Ели, которую установили в Кремле, исполнилось 100 лет, ее высота составляет 31 метр, а диаметр ствола - 72 сантиметра. Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота - не менее 30 метров, обхват ствола - 70 сантиметров. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.

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В прошлом году новогоднюю елку привезли из Нарофоминского района Московской области. Выбирали ее из 54 деревьев. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.

Всего к 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. 15 из них установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.

Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ.

Сюжет: Новый год – 2015

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