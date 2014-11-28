Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября 2014, 20:19

Спорт

Новым президентом КХЛ стал Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: ТАСС

Новым президентом Континентальной хоккейной лиги стал Дмитрий Чернышенко, сообщает "Чемпионат.ком". Ранее он возглавлял оргкомитет "Сочи-2014", работу которого правительство России признало успешной.

Причины отставки ухода с поста предыдущего главы КХЛ Александра Медведева пока неизвестны.

Отметим, что Медведев руководил лигой с момента основания структуры, то есть на протяжении почти семи лет.

Таким образом, Чернышенко станет вторым президентом КХЛ в ее истории.

Дмитрий Чернышенко - глава инвестиционной компании "Волга Груп", управляющей активами предпринимателя Геннадия Тимченко, который является председателем совета директоров КХЛ и президентом хоккейного клуба СКА.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
КХЛ Дмитрий Чернышенко

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика