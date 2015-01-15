Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Континентальная хоккейная лига утвердила окончательные составы сборных Запада и Востока для участия в седьмом Матче звезд КХЛ.

Поединок пройдет 25 января на льду Дворца спорта "Большой" в Сочи.

Стартовые составы, которые были определены в результате интернет-голосования болельщиков, выглядят следующим образом:

Запад: вратарь - Александр Еременко ("Динамо" Мск), защитники - Ник Бэйлен ("Динамо" Минск) и Райан Гундерсон ("Йокерит"), нападающие - Александр Радулов (ЦСКА), Илья Ковальчук (СКА) и Стив Мозес ("Йокерит");

Восток: вратарь - Константин Барулин ("Авангард"), защитники - Кирилл Кольцов ("Салават Юлаев") и Крис Ли ("Металлург" Магнитогорск), нападающие - Сергей Мозякин ("Металлург" Магнитогорск), Данис Зарипов ("Металлург" Магнитогорск) и Сергей Костицын ("Ак Барс").

Вторые пятерки и вратари выбрали представители СМИ, проголосовавшие за следующих игроков:

Запад: вратарь - Станислав Галимов (ЦСКА), защитники - Никита Зайцев (ЦСКА) и Андрей Миронов ("Динамо" Москва), нападающие - Артемий Панарин (СКА), Джонатан Чичу ("Динамо" Минск) и Войтек Вольски ("Торпедо");

Восток: вратарь - Якуб Коварж ("Автомобилист"), защитники - Патрик Херсли ("Сибирь") и Илья Никулин ("Ак Барс"), нападающие - Денис Паршин ("Авангард"), Найджел Доус ("Барыс") и Дмитрий Кугрышев ("Сибирь").

Сегодня лига сформировала третьи звенья:

Запад: защитники Мэтт Гилрой ("Атлант") и Никита Щитов (ХК "Сочи"), нападающие - Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Сергей Плотников ("Локомотив") и Андре Петерссон (ХК "Сочи");

Восток: защитники - Эрик Густафссон ("Авангард") и Майк Ландин ("Барыс"), нападающие - Джастин Азеведо ("Ак Барс"), Никита Гусев ("Югра") и Юрий Петров ("Лада").