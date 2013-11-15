Точи коньки, вставай на лыжи: в Москве открывается зимний сезон

В парке Горького открывается самый большой в Европе каток

В пятницу, 15 ноября, в столичных парках открывается зимний сезон. В этом году в городе оборудуют более 1,5 тысячи катков как с натуральным льдом, так и с искусственным покрытием. В сравнении с 2012-м общая площадь катков увеличилась в два с половиной раза.

Сетевое издание M24.ru расскажет, где в Москве можно взять коньки в прокат, в каком парке организуют катание на льду для пенсионеров, где расположен самый большой каток в городе и какие зимние развлечения ждут посетителей Воробьевых гор.

Фото: ИТАР-ТАСС

Костер, лаунж-зона и северное сияние в парке Горького

Каток в парке имени Горького традиционно является излюбленным место для времяпрепровождения горожан. Места хватит всем. Недаром эта ледовая площадка признана самой большой в Европе с искусственным покрытием, ее площадь составляет 18 тысяч квадратных метров.

В этом году оформление катка вызовет у посетителей ассоциации со звездным небом и межгалактическими полетами: темой станут "Полеты во сне и наяву". В лед центральной аллеи катка встроят 33 тысячи светодиодов, а еще на нем зажгутся сотни звезд: любители активного отдыха увидят 730 разноцветных металлических трубок и лампочек, которые создадут эффект "летящей" волны.

Рядом с самым крупным катком в парке Горького заработает еще и детский. Стоимость катания составит от 150 до 500 рублей, в зависимости от времени суток. Прокат коньков останется бесплатным, а их залоговую стоимость снизят с полутора тысяч до тысячи рублей.

По вторникам для пенсионеров каток в главном парке города будет работать бесплатно с 10.00 до 15.00 . Там же откроются школа фигурного катания, лыжные трассы, лаунж-зона с костром и ряд других объектов зимнего отдыха.

Кроме того, в парке Горького начнет действовать программа "Впервые на коньках". "Мы сделали такую услугу "Впервые на коньках", когда красивые молодые люди помогут убрать страх катания", - добавила директор парка Ольга Захарова. Один урок обойдется в 500 рублей.

Здесь же можно будет поиграть в хоккей. Бесплатно обучать хоккею планируют более 100 детей, причем среди них могут оказаться и те, кто никогда раньше не держал в руках клюшку.

Фото: ИТАР-ТАСС

Онлайн-продажа билетов на каток уже стартовала: покупая билеты через интернет, любители катания на коньках переплатят всего десять процентов.

Каток Парка Горького работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 23.00. С 15.00 до 17.00 вход будет закрыт из-за технических работ. Стоимость билета составляет от 100 до 500 рублей в зависимости от дня недели и времени суток, причем в эту сумму входят и услуги проката.

Билеты на утренние (с 10−00 до 15−00) и вечерние (с 17−00 до 23−00) сеансы можно купить на сайте.

Диджей-вечеринки на льду парка "Сокольники"

Благодаря новым технологиям, которые позволяют встать на коньки и в плюс пятнадцать, каток в столичном парке Сокольники открыли раньше чем обычно – 26 октября. Принцип искусственной заливки простой: под обычное покрытие устанавливается система охлаждения, которая и поддерживает нужную температуру.

Первыми Ледовую арену в "Сокольниках" протестировали олимпийские чемпионы: Роман Костомаров и Татьяна Навка.

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сокольниках можно выбирать между льдом искусственным и натуральным. Натуральное покрытие бесплатно. Вход на искусственный лед в выходные дни составит около 350 рублей, в будни – от 150. С середины ноября билеты на каток можно будет купить заранее через интернет.

Каток будет работать до 12 ночи. В выходные дни там планируют проводить диджей-вечеринки.

Посетителей парка ждет множество развлечений: они смогут покататься на современном катке, зимних велосипедах, сноубордах и тюбах, а также посетить ледовый городок.

Кстати, с 26 октября в парке начала работать школа обучения фигурному катанию, куда могут записаться дети любого возраста. Обучение будут проводить опытные педагоги.

В ноябре в "Сокольниках" появится горка для катания на тюбах. На нее достаточно легко будет забираться на специальной резиновой ленте, без лишних усилий.

Также зимой в парке продолжится велосезон. Посетителям предложат покататься на зимних велосипедах, колеса которых заменят на лыжи.

Еще больше катков

Два катка в парке Измайловский откроются 22 ноября. Вход на лед обойдется желающим в 200 рублей.

В парке "Красная Пресня" лед искусственный и бесплатный – можно приносить коньки и кататься сколько душе угодно. Открытие катка - 25 ноября.

На каток в саду Эрмитаж в этом году билет стоит от 150 до 250 рублей. Открытие - 24 ноября.

В саду имени Баумана днем катание бесплатно, а по вечерам - на дискотеку на коньках - цены будут варьироваться в зависимости от программы. Открытие - 22 ноября.

В парке Таганский большой искусственный каток появится впервые. Вход стоит от 200 до 400 рублей. Открытие - 30 ноября.

Один из самых больших катков в Москве - в Кузьминках – можно посетить, заплатив 150 рублей.

В парке Перовский оборудуют бесплатный каток для всей семьи. А в парке "Лианозовский" вы найдете два катка два: с искусственным и натуральным льдом. Билеты - 150 рублей.

В Бабушкинском (открытие катка 15 ноября) и Филевском парках 9открытие 1 декабря) предлагают кататься бесплатно, в Северном Тушино за вход попросят 100 рублей.

Как научиться кататься на коньках - Для начала почувствуйте лед. Научитесь стоять на коньках, держа равновесие. В первое время не возбраняется держаться за бортик, а когда почувствуете себя более уверенно – отпускайте руки, не забывая при этом напрягать мышцы ног; - Для начала почувствуйте лед. Научитесь стоять на коньках, держа равновесие. В первое время не возбраняется держаться за бортик, а когда почувствуете себя более уверенно – отпускайте руки, не забывая при этом напрягать мышцы ног; - Шагайте. Поначалу можно опираться о бортик катка; - Скользите. Держите спину прямой, немного наклонив корпус вперед. Колени должны быть согнутыми. Вам необходимо оттолкнуться от ледяной поверхности ребром конька и перенести вес на другую ногу; - Делайте повороты. Для таких маневров необходимо перемещать свой вес на левую или правую ногу – зависит от того, в какую сторону хотите сделать поворот; - Тормозите. Для быстрого торможения необходимо сделать поворот. Также можно развести ноги в стороны, сведя носки внутрь.



Встаем на лыжи!

Прекрасной альтернативой конькам станут лыжи, благо что в этом году в городе оборудуют 11 обустроенных и освещенных лыжных трасс. Откроют их, когда выпадет первый снег. Общая протяженность лыжных трасс будет составлять около 100 километров.

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке Горького вы обнаружите широкую освещенную трассу с ровным ландшафтом. Ее длина - 4 км. На Воробьевых горах заработают три горнолыжных спуска, здесь попытаются воссоздать атмосферу маленькой Швейцарии. В "Сокольниках" проложено 45 км самых лучших трасс для лыжников. В парке Измайловский - идеальные маршруты для новичков - 16 км. В парке "Красная Пресня" трасса короткая - всего полкилометра, зато прямая и без бугров. В парк "Таганский" можно безопасно покататься детям и новичкам - лыжня всего триста метров.

А маршрут парка "Кузьминки", наоборот, сложный - холмистая местность, густой лес. Протяженность трассы - 2 км. Парк Перовский готовит лыжню длиной 500 метров, а в парке "Лианозовский" есть несколько трасс длиной около 2 км. Парк "Бабушкинский" подготовил небольшой лыжный маршрут вдоль своих аллей. Парк Северное Тушино ждет спортсменов. Трасса здесь ровная, длиной 4,5 километра. В Филевском парке – 9,5 километров лыжни, хорошо подходящей для любительских забегов.

Еще одно неотъемлемое зимнее развлечение – ледяные и снежные горки. Их оборудуют в 13 парках. Самая длинная из - 200-метровая - в "Сокольниках". Для поклонников экстремального спорта в Парке Горького построят самую большую в мире сноубордическую горку. Покататься на сноуборде с реверсивной лебедкой можно будет в парке "Северное Тушино".

Фото: ИТАР-ТАСС

В Измайловском парке, рядом со станцией метро Партизанская, разместят интерактивный ледяной городок. Он займет полторы тысячи квадратных метров. На территории можно будет даже пострелять, поиграв в биатлон.

Посетителям парков предложат покататься на тюбингах, санях, снегокатах, снегоходах, мотосноубордах, зимних велосипедах.

Итак, выбираем маршруты, затачиваем коньки, смазываем лыжи и отправляемся на открытие зимнего сезона. Приятного вам отдыха на свежем воздухе!